Perlakuan Maxime Bouttier pada Luna Maya Kala Lagi Lagi Tenis, Beri Bunga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perlakuan aktor Maxime Bouttier pada aktris Luna Maya jadi sorotan.

Itru terjadi saat Luna Maya ikut bertanding tenis yang digelar RANS Entertaiment.

Kala itu, Luna Maya yang dipasangkan dengan Nia Ramadhani.

Keduanya berhasil mengalahkan ganda Nagita Slavina dan Gege Elisa di pertandingan women's double.

Bukan hanya penampilan enerjik Luna Maya yang menjadi perhatian namun hadirnya Maxime Bouttier memberikan dukungan.

Bahkan setelah Luna-Nia berhasil mengalahkan Nagita-Gege di 'Lagi-lagi Tenis Presented by Pertamina', Maxime Bouttier tertangkap kamera beberapa orang memberikan sebucket bunga.

Setelah momen itu, Ayu Dewi selaku host sempat menggoda Luna yang masih dalam momen euforia kemenangannya.

"Mau say thank ke siapa, buat yang spesial mungkin," kata Ayu Dewi menggoda.

"Oh say thanks buat pendukung Lunania dan pelatih, sama partner aku Nia dan elo (Ayu Dewi) yang ngenalin tenis ke gue," jawab Luna.

Tak habis akal, Ayu Dewi masih berusaha mencoba mengulik Luna untuk bicara soal sosok yang memberikan bunga.

"Buat yang bawain bunga nggak?," tanya Ayu.

Luna hanya tertawa merespon pertanyaa Ayu Dewi dan berusaha mengalihkan pembicaraan.

"Yang ngasih bunga Luna siapa sih? Ya udah lah ya tebak sendiri aja," kata Ayu Dewi tertawa.

Dalam beberapa video yang beredar di media sosial terlihat Maxime hadir untuk memberi semangat dan membawa sebucket bunga.