Temuan Lady Nayoan di Ponsel Rendy Kjaernett, Dugaan Selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah Menguat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dugaan aksi main serong antara Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett menjadi sorotan publik beberapa hari belakangan.

Skandal dugaan per selingkuhan itu dibongkar oleh istri Rendy, Lady Nayoan via media sosial instagram.

Saat itu Lady mengungkap percakapan mesra Rendy dan Syahnaz dalam aplikasi Gojek.

Terkini, Lady kembali mengungkap detil terkait borok sang suami.

Ia menuding, Rendy berkali-kali mendatangi Syahnaz ke rumahnya malam hari.

"Jadi masih ada kecurigaan," ungkap Lady Nayoan dilansir dari unggahan youtube dr. Richard Lee, MARS, Minggu (25/6/2023).

Hal tersebut sontak membuat Lady Nayoan mencoba mencari tahu kebenaran soal perselingkuhan Rendy Kjaernett dengan Syahnaz.

Bahkan saat itu Lady tak sengaja berpikir untuk mengecek riwayat lokasi Rendy lewat email yang masih terhubung di ponsel pribadinya.

"Nah maps-nya (Rendy) itu masih nge-link sama handphone aku, isenglah aku lihat riwayat maps," bebernya.

Benar saja, saat itu Lady Nayoan kembali dikagetkan dengan kelakuan sang suami yang diam-diam datang kerumah Syahnaz Sadiqah.

"Rumahnya mereka (Syahnaz) aku tahu alamatnya, kok ke rumahnya tengah malem, itu yang ada di story maps itu," ungkapnya.

Mengetahui hal tersebut, Lady Nayoan sontak mempertanyakan pengakuan Jeje Govinda, yang menyebut Syahnaz tak lagi berhubungan dengan suaminya.

"Aku kaget, 'mana nih kok suaminya (Jeje) bilangnya aman' kok bilangnya dijagain?" tanya Lady.

"Katanya udah nggak komunikasi, katanya udah diganti nomornya," imbuhnya.