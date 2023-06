Balangan Gelar Pelatihan Instalasi Listrik, Desain Grafis dan Pembuatan Kompos

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Kabupaten Balangan menggelar instalasi listrik, desain grafis dan pembuatan kompos kepada 60 orang peserta di Balai Latihan Kerja (BLK) Balangan, Sabtu-Minggu, 24-25 Juni 2023.

Pelatihan ini merupakan bagian dari kegiatan TENDS yang merupakan Enterpreneurship Development for Dropout Students. Yaitu salah satu proyek yang memenangkan kompetisi Global Teacher Grants (GTG) 2023 yang disponsori oleh US Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) dengan pembiayaan yang dikelola IREX (International Research and Exchange Boards).

IREX merupakan lembaga mengelola program beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat.

Pemenang kompetisi tahun ini adalah 55 proyek yang tersebar di 29 negara dengan total pendanaan mencapai $ 175.000 dan dilaksanakan oleh 70 alumni fulbright teacher exchange (https://www.fulbrightteacherexchanges.org/news/gtg-winners-2022/).

Tujuan program ini adalah peningkatan leadership, pengembangan profesional, dan peningkatan peran guru sebagai agen perubahan di sekolah dan komunitas mereka.

Sebagai salah satu pemenang proyek GTG maka TENDS mengemban misi untuk pengembangan kompetensi dasar keriwausahaan bagi siswa putus sekolah maupun yang sudah lulus SMA/sederajat namun belum mendapat pekerjaan.

Proyek ini dipimpin oleh Izuddin Syarif, alumni Fulbright teacher exchange tahun 2020 di Arizona State University (ASU).

Pelaksanaan proyek difokuskan di Balai Latihan Kerja (BLK) Balangan pada Sabtu-Minggu, 24-25 Juni 2023.

Kerjasama dilakukan dengan semua pihak mulai dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tanaga Kerja (DPMPTSPTTK) yang membawahi Balai Latihan Kerja Balangan, SMKN 1 Paringin, SMKPPN Paringin, PGRI Balangan, CV Sumber Sekawan dan Light Community (Ikatan Alumni Listrik SMKN 1 Paringin).

Materi pelatihan terbagi atas 3 yaitu instalasi listrik, desain grafis dan pembuatan kompos.

Selaku trainer adalah guru sekolah kejuruan yang dibantu asisten (co-trainer) yang berasal dari siswa kelas 12 yang telah dilatih sebelumnya.

Jumlah peserta yang diseleksi adalah 60 orang dari 224 pendaftar. Peserta laki-laki berjumlah 48 orang dan perempuan berjumlah 12 orang.

Pelatihan ini bertujuan memberi dasar wirausaha dan menjadi awal pengenalan potensi wirausaha dalam diri peserta.

Kepala DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, Dr. Akhriani, S.Pd., M.AP mengharapkan agar pemuda Balangan tidak mudah putus asa dan selalu optimis dalam menatap masa depannya, mendorong diri untuk berwirasuaha dan tidak selalu berpikir untuk mencari kerja.

"Wirausaha menjadi salahsatu cara kesuksesan, dengan membekali diri serta kerja keras. Justru bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain," ungkapnya.

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala BLK Balangan, Abdul Mukhlis yang menitipkan pesan pada para peserta, agar apa yang telah didapatkan melalui pelatihan ini memberi semangat dan bekal bagi peningkatan kompetensi generasi muda Balangan.

"Kami berharap agar ke depan selalu muncul kolaborasi yang erat antara seluruh pihak guna pada peningkatan sumber daya manusia menuju Balangan yang makmur dan sejahtera," ungkapnya. (aol)