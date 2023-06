Isi Hati Putri Anne Usai Nekat Lepas Hijab, Istri Arya Saloka Lelah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri aktor Arya Saloka yakni Putri Anne kini kian jadi sorotan.

Setelah nekat melepas hijab, juga kerap mencurahkan isi hati.

Dilansir dari akun Instagram @Putrianne1990 pada Senin (26/6/23), Putri Anne tampak mengunggah foto saat duduk di tangga.

Dengan setelan dres putih garis-garis, Putri Anne berpose dengan sebuah buku di tangannya.

Sedangkan dalam captionnya, Putri Anne seolah isyaratkan sendu.

Banyak hal pahit yang dicurahkan Putri Anne lewat caption foto dengan Bahasa Inggris.

Baca juga: Lawan Main Amanda Manopo di Sinetron Baru RCTI Bikin Kepo, Sedahsyat Arya Saloka di Ikatan Cinta?

Menuliskan kata-kata puitis, Putri Anne seolah isyaraktan sendu dalam unggahannya tersebut.

Istri Arya Saloka ini curhat soal kata-kata omong kosong yang kerap didengarnya.

Kata-kata puitis yang tulis Putri Anne sontak jadi sorotan.

Dia bahkan sampai menutup kolom komentarnya.

"Sometimes when i like a word too much.

I get a whole blather of them caught in my mouth.

And they spill all out into one big mesh.

Which is useless to people who can only hear one thing at a time. And sometimes a few are missing.