Kembangkan Bakat Gamers, Tidar Kabupaten Tanah Laut Sukses Geber Kompetisi Mobile Legend

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Seperti di daerah lain di negeri ini, kalangan penyuka games daring (online) di Kabupaten Tanahl Lut (Tala), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), juga lumayan banyak.

Hal itu menjadi atensi tersendiri bagi Pimpinan Cabang Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kabupaten Tala, Kalsel.

Mereka pun menggelar lomba yang bertajuk Tidar Cup Tala E-Sport 2023.

Event berslogan prove your best talent in Tidar Cup tersebut mendapat animo tinggi warga.

Baca juga: Dua Hari Acara Barito Putera Bersholawat Berlalu, Sampah di Masjid Sabilal Muhtadin Masih Berserakan

Baca juga: Barito Putera Kembali Gelar Latihan di Demang Lehman, soal Jadwal Uji Coba Ini Respon Coach RD

"Tema itu kami usung dengan maksud agar para peserta turnamen menunjukkan keahlian terbaiknya dalam kompetisi game online tanpa kecurangan dan menjunjung tinggi sportivitas bersama Tunas Indonesia Raya," ucap M Rafiq Wahyu Hardiyanto, Ketua PC Tidar Tala, Senin (26/6/2023).

Sasaran kompetisi tersebut dikatakannya berkaitan dengan para gamers, khususnya pencinta Mobile Legends.

Pihaknya tak membatasi usia peserta dan diikuti oleh berbagai kalangan maupun gender. Anak-anak hingga dewasa berkesempatan ambil bagian.

"Namun kami berfokus pada kalangan remaja dan dewasa yang gemar bermain game Mobile Legends," papar Rafiq.

Baca juga: Hasil Ujicoba Liga 1 Tadi Malam: PSS vs Persib Seri, Persija Libas Tim Thailand, RANS Bekuk Arema FC

Baca juga: Raffi Ahmad Full Senyum, RANS Nusantara Kalahkan Arema FC, Susul Persija di Ujicoba Liga 1

Event yang digelar di kawasan Jalan KH Mansyur, Kota Pelaihari, tersebut sukses digelar selama dua hari yang berakhir malam tadi. Tercatat jumlah peserta mencapai 27 tim terdiri atas lima pemain inti dan satu orang cadangan.

Pihaknya menyediakan hadiah total sebesar Rp 2 juta, trofi, dan sertifikat. Pemenang juga mendapatkan bakal kontrak Academy MLS Esport.

(Banjarmasinpost.co.id/Roy)