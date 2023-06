Jelang Lawan Barito Putera di Liga 1 2023, Persita Dapat Spirit Eks Inter Milan dan AS Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barito Putera akan menjamu Persita Tangerang dalam laga perdana Liga 1 2023/2024.

Pertandingan akan digelar di Stadion Demang Lehman, Martapura, Minggu 2 Juni 2023.

Jelang tantang ke markas Barito Putera, perlu diketahui, Persita kini bukan seperti dulu lagi.

Kini, legenda Italia, Walter Zenga menjadi bagian dari Persita.

Di Persita, Walter Zenga berstatus sebagai The Director of Institutional and Infrastructure Development.

Bagi Walter Zenga, dia menerima tawaran dari Persita lantaran melihat potensi positif di klub berjulukan Pendekar Cisadane tersebut.

Sebelum diperkenalkan, Walter Zenga memang sudah santer dikabarkan merapat ke Persita Tangerang.

"Saya tidak pernah mencari sesuatu yang saya tidak suka," ucap pria berusia 63 tahun tersebut.

"Saya melihat ada kesempatan membantu klub untuk berkembang," sambung Walter Zenga.

Dengan pengalaman yang dimiliki Walter Zenga, diharapkan bisa meningkatkan kualitas Persita.

Tercatat, Walter Zenga dari 2017 hingga 2020 menukangi beberapa klub Italia.

Yakni FC Crotone (2017), Venezia FC (2018-2019), dan Cagliari Calcio (2020).

"Mereka membutuhkan saya untuk bisa lebih baik lagi dengan pengalaman jangka panjang yang saya punya," kata Walter Zenga.

"Tidak hanya memberikan pengalaman."