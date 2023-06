Syok Wajah Asli Natasha Wilona, Lucinta Luna Kulik Kepastian Verrell Bramasta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wajah asli artis Natasha Wilona membuat selebgram Lucinta Luna syok.

Dia tak menyangka jika mantan kekasih Verrell Bramasta lebih cantik aslinya.

Lantas, Lucinta Luna juga menyentil soal asmara artis yang dulu tinggal di Banjarmasin Kalsel itu.

Lucinta Luna jadi bintang tamu Natasha Wilona, tanyakan kepastian Verrell Bramasta.

Natasha Wilona akhir-akhir ini memang kerap mengundang sejumlah selebritis untuk datang ke kanal YouTube iWil Network.

Melansir Instagram @natashawilona12, Kamis (28/6/2023), Wilona mengundang Lucinta Luna sebagai bintang tamu.

Pertemuan Natasha Wilona dan Lucinta Luna itu pun tampak diabadikan baik di Instagram Wilona maupun Lucinta.

Baca juga: Tetiba Amanda Manopo Dikaitkan Nicholas Saputra Gegara Cinta Tanpa Karena, Lepas Arya Saloka di IC

Lewat Instagram Story @lucintaluna_manjalita, Lucinta tampak menyebut nama Verrell Bramasta saat berada di samping Wilona.

Lucinta menanyakan kepastian Verrell soal perasaannya pada Natasha Wilona atau dirinya.

"Verrell, are you sure still love Wilona or me? (Verrell apa kamu yakin tetap mencintai Wilona atau aku?)" tanya Lucinta Luna.

Dalam unggahan itu, Lucinta tampak merangkul Wilona yang tersenyum lebar.

Wilona tampak terkejut dan menarik napas ketika Lucinta bertanya peasaan Verrell.

Lucinta pun menyebut bahwa ia dan Wilona tampak seperti kembawan.

Hal itu lantas membuat Natasha Wilona tertawa.