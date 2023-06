Tampik Ada Kerenggangan, Atta Halilintar dan Aurel Pamer Kompaknya Kedua Keluarga Besar Saat Lebaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memamerkan foto kebersamaan keluarga besarnya di momen Idul Adha 2023.

Dalam foto itu nampak Gen Halilintar semeja bareng orangtua Aurel termasuk Anang Hermansyah bersama Ashanty dan Krisdayanti bersama Raul Lemos.

Melansir Instagram @attahalilintar, Jumat (30/6/2023), mereka nampak menunjukkan senyum lebar ke arah kamera.

Atta Halilintar terlihat menggendong Ameena di samping Raul Lemos.

Sementara itu di depan Atta tampak Anang Hermansyah duduk bersama Arsya dan Arsy.

Kris Dayanti terlihat berada di samping Raul Lemos merangkul Amora.

Terlihat di depan Amora, Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk duduk di kursi panjang.

Di seberang orang tua Gen Halilintar, tampak Aurel Hermansyah bersama Ashanty yang merangkul ibunda Kris Dayanti.

Potret itu pun tampak meriah dengan hadirnya anggota Gen Haliintar dan Kellen Lemos.

Namun Azriel Hermansyah tak terlihat dalam potret kebersamaan keluarga besar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

"The Atta + The Hermansyah + The Lemos + The Halilintar," tulis Atta Halilintar dalam caption unggahannya.

Atta pun turut mengunggah potret menggendong Ameena bersama ketiga kakeknya.

Ayah Atta Halilintar, Anang Hermansyah, dan Raul Lemos tampak berkumpul di momen bahagia itu.

Namun tak juga ketinggalan, ketiga nenek Ameena tampak mengabadikan momen kebersamaan.