Wajah Celine Evangelista Berubah Mirip Nikita Mirzani, Potret Terbaru Janda Stefan William Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Celine Evangelista membagikan foto terbarunya. Janda Stefan William itu jadi sorotan karena mirip Nikita Mirzani.

Hal ini terekam dalam hasil photoshoot fotografer Rio Motret ke Instagram pada Rabu (28/6/2023).

Pada foto yang diposting di instagram @celineevangelista itu, Celine tampil glamor dengan kostum cokelat beraksen emas.

Dalam keterangan foto, Celine dibantu oleh fashion stylist Doley Tobing untuk outfit yang dikenakannya.

Menambah penampilan glamor Celine, gaya rambut sang artis juga ikut dibuat megah.

Melalui hairstylist Elly Sitompul, rambut panjang Celine ditambah dengan extension panjang dengan warna yang serasi.

Kemudian, rambut Celine tergerai panjang dengan detail curly dari bagian poni.

Dia juga tampil maksimal dengan makeup bold dari Make Up Artist Rama Jee.

Tampak Celine memakai gaya makeup yang lebih bold, dengan smokey eyes dan lipstik nude.

Kemudian, tulang pipi Celine juga dipertegas dengan shading hingga membuat wajahnya tampak lebih fierce.

Lantas, makeup bold tersebut, membuat penampilan Celine menjadi terlihat seperti artis Bollywood.

"CELINE EVANGELISTA-

ON FRAME @celine_evangelista

photo by @riomotret @riomotretofficial

stylist @doleytobing

Make up @rama_jee

Accesories @rinaldyyunardi

Cape by @raymondleonardofficial

hairstylist @elly29sitompul

#riocelebritybeautyportrait

#IndonesiancelebritybyRIOMOTRET

#riomotret2023

#RIOMOTRET," tulis Rio Motret lewat akun @riomotret.