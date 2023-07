Jadwal Debut Solo Jungkook BTS Telah Rilis, Seven Meluncur di Musim Panas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar menarik bagi penggemar artis Korea Selatan. Jungkook BTS mengabarkan akan segera debut solo.

Kabar ini sangat dinantikan karena tak sabar melihat bagaimana Jungkook akan menunjukkan gaya bermusiknya dalam debut solo ini.

Dikutip dari Allkpop.com pada Minggu (2/7/2023), Jungkook BTS merilis jadwal promosi untuk single digital pertamanya.

Pada tanggal 2 Juli tengah malam KST, Jungkook membuat para penggemar bersemangat dengan jadwal promosi untuk single debut solonya 'Seven.'

Menurut pengumuman sebelumnya, Jungkook mengisyaratkan 'Seven' akan menjadi trek musim panas yang menyegarkan untuk menggemparkan musim panas.

'Seven' akan dirilis secara resmi pada 14 Juli tengah malam EST.

Netizen pun langsung memberikan komentar dan mengaku tak sabar dengan debut Jungkook ini.

"Debut solo yang sangat diantisipasi akan segera tiba, aku tak sabar," tulis netizen.

"OMG Jungkook!" tulis warganet.

"Akhirnya Still With You akan ada di Spotify, aku tak sabar dengan debut solonya," tulis netizen.

"Aku harus tetap bertahan sampai 14 Juli!" komentar warganet.

Sebelumnya, Jungkook dikabarkan menggaet aktris Han Soo Hee sebagai model dalam MV debut solonya ini.

Menurut laporan outlet media eksklusif pada 30 Juni KST, aktris Han So Hee akan berperan sebagai pemeran utama wanita dari MV "Seven" BTS Jungkook.

Han So Hee dikabarkan telah syuting MV di Los Angeles, California beberapa waktu lalu, dan kembali ke Korea setelah menyelesaikan jadwalnya pada 22 Juni.

Ini akan menandai penampilan pertama Han So Hee dalam video musik sejak Melomance "You & I" pada tahun 2019.

Sebelumnya aktris ini juga terkenal dengan penampilannya di MV SHINee "Tell Me What To Do".

(Banjarmasinpost.co.id/Grid.id)