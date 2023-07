Agustus Premier Film WLCFBB Diputar di Jakarta, Setelahnya di Bioskop di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pelan namun pasti penggarapan Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) terus bergulir. Pada Juli nanti ditargetkan telah rampung.

Bahkan pada Agustus mendatang premier film garapan Yayasan KFT (Karyawan Film dan Televisi) dan Rumah Produksi Happening Films Jakarta tersebut direncanakan diputar di Jakarta.

Animo publik memang cukup tinggi, terutama para penyuka film bergenre drama. Informasi dihimpun Senin (3/7/2023), viewer trailer WLCFBB telah tembus hampir 12 ribu. Sedikitnya juga telah dibagikan 176 kali.

Hal itu terlihat pada unggahan trailer WLCFBB pada akun sosial media Bupati Tala H Sukamta di Facebook (Kamta). Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini mengunggah traler film ini pada 3 Juni 2023 lalu.

"Alhamdulillah respons publik cukup tinggi terhadap film ini (WLCFBB). Saat ini penggarapannya sudah hampir selesai sehingga insya Allah premiernya nanti sudah bisa diputar di Jakarta, Agustus nanti," ucap Sukamta.

Sebelumnya, pada 28 Juli mendatang Sukamta akan hadir di studio televisi nasional di Jakarta yakni Kompas TV.

"Bedah Film (WLCFBB) itu nanti program acaranya," papar Sukamta.

Pada Bedah Film WLCFBB tersebut, lanjutnya, para pemain utama akan turut hadir. Sekadar diketahui ada tiga pemain utama pada film yang disutradarai Joko Nugroho ini yaitu Marcel Chandrawinata, Amara Angelica, dan Bella Devita.

Setelah nanti pemutaran perdana (premier) Film WLCFBB diputar di Jakarta, jelas Sukamta, selanjutnya akan diputar di bioskop di Kota Banjarmasin.

Dirinya optimistis film promosi Tala yang dikemas melalui alur cerita yang dramatis dan mengharu biru tersebut bakal mampu bertahan setidaknya selama empat hari. Bahkan diestimasi 1.600 lembar tiket bakal laris manis terjual.

"Saya sangat yakin dengan hal itu karena film WLCFBB ini memang beda dibanding film-film garapan pemerintah daerah lainnya. Jika mampu bertahan selama empat hari di bioskop, maka nanti otomatis akan diputar di bioskop di kota besar lainnya seperti di Makassar," tandas Sukamta. (Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)