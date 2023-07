Pelaku Pencurian di Kantor-kantor Pemerintah hingga Sekolah di Kabupaten HST Dibekuk Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Anggota Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah membekuk RR, yakni pelaku pencurian yang diduga beraksi di beberapa tempat.

Penangkapan terhadap warga Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), itu dipimpin Kasatreskrim, Iptu Andi Patinasarani, Senin (3/7/2023) sekitar pukul 23.30 Wita.

Kepala Polres HST, AKBP Jimmy Kurniawan, melalui Kasi Humas, Iptu Akhmad Priadi, mengatakan, tersangka pelaku beraksi di Kantor KONI, Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Tenaga Kerja dan di SMPN 1 Barabai.

"Tersangka beraksi pertama di Kantor Sekretariat KONI saat Kamis, 7 Juli 2022, sekitar pukul 00.00 Wita. Kemudian, lanjut lagi di Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Tenaga Kerja saat Senin, 23 Januari 2023, sekitar pukul 12.35 Wita. Sedangkan di SMPN 1 Barabai beraksi saat Senin, 24 April 2023, sekitar pukul 17.00 Wita," rincinya, Selasa (4/7).

Tersangka itu diringkus di rumahnya di Barabai, Kabupaten HST.

Saat digeledah di rumah tersangka, petugas menemukan barang bukti yang terdiri dari 4 laptop, 1 notebook, 1 ransel warna hijau lumut yang berisikan linggis, obeng, tang pemotong, tang penjepit, tas selempang, 2 handphone.

Selain itu, tas Chromebook merk Acer warna abu-abu yang berisikan 1 Chromebook Acer hitam dan 1 charger warna hitam.

Saat diinterogasi petugas, pelaku mengaku bahwa selain di 3 tempat itu, juga mencuri di Kantor Dinas Tenaga Kerja yang terdiri dari 2 CPU dan 2 monitor yang sudah dijual.

Kemudian juga di Kantor Dinas Kesehatan, yakni 1 proyektor dan sudah dijual, di Kantor Dinas PMD mengambil sembako, di Kantor KONI mengambil 2 printer dan sudah dijual.

Sedangkan di SMPN 1 Barabai mencuri 2 Chromebook, di SMAN 1 Barabai mencuri 1 proyektor yang sudah dijual, di SDN Banua Kapayang 1 proyektor yang sudah dijual, 1 laptop, 1 notebook dan di SDN Labung 2 proyektor dan 4 laptop.

Pelaku juga bereaksi di Kantor Kecamatan Barabai dan mencuri sembako, di SMPN 7 Barabai mencuri 3 proyektor yang sudah dijual, di SDN Banua Asam 1 laptop dan 1 proyektor yang sudah dijual.

"Tersangka juga beraksi di SDN Taal, mencuri 2 proyektor dan sudah dijual, 1 tablet merk Samsung yang sudah dijual dan 1 notebook merk Zyrex warna oranye," lanjutnya.

Pelaku pencurian di kantor pemerintah dan sekolah, yakni RR, kini ditahan di Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Selasa (4/7/2023). (HUMAS POLRES HULU SUNGAI TENGAH)

Lokasi lainnya, yaitu di SDN Kasarangan mencuri 2 proyektor dan barangnya sudah dijual.

"Terakhir, beraksi di Kantor Dinas Pariwisata dan mencuri 1 PC All in one Merk Hp," jelasnya.

Saat ini pelaku dan semua barang bukti telah diamankan di Rumah Tahanan Polres HST untuk proses lebih lanjut.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene)