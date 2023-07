Pembelajaran Bahasa Inggris pada 100 Sekolah di Kabupaten Balangan Berstandar Internasional

* Pemkab Balangan Gandeng Briton English Education dan Cambridge University

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki program strategis dan inovasi bidang pendidikan, yaitu memilih 100 sekolah jenjang SD dan SMP Negeri sebagai sekolah berbahasa Inggris.

Program ini dikukuhkan dalam kegiatan yang digelar di Gedung Mayang Maurai, Kota Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (4/7/2023).

Program Authorised Cambridge English School ini akan menjalankan kelas internasional mulai Tahun Ajaran 2023 hingga 2028.

Pembelajaran Bahasa Inggis di 100 sekolah ini akan lebih intens untuk peningkatan kualitas berbahasa Inggris bagi siswa.

Melalui kurikulum merdeka belajar yang saat ini diterapkan di Indonesia, sebenarnya juga terdapat adanya pembelajaran Bahasa Inggris.

Bupati Abdul Hadi sampaikan sambutan pada acara pengukuhan dan peluncuran program strategis dan inovasi bidang pendidikan di Gedung Mayang Maurai, Kota Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (4/7/2023). (PROKOPIM PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN)

Namun, melalui program yang bekerja sama dengan Briton English Education dan Cambridge University ini akan mengajarkan dengan metode yang berbeda.

Disampaikan Mr Chad Doolan bahwa untuk metode pembelajaran lebih kepada praktik langsung dalam pengucapan dan juga cara berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Misalnya dalam penggunaan Bahasa Inggris terhadap satu benda akan dijabarkan dengan lebih rinci saat digunakan dalam dialog atau percakapan.

“We show one thing like a key and make it a sentence and use it for a dialogue,” ujarnya sembari mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya dan menjelaskan dari sebuah benda akan langsung diajarkan bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat dan mempraktikkan dalam sebuah percakapan.

Banyak metode lain yang akan diajarkan kepada siswa nantinya untuk meningkatkan penggunaan bahasa inggris di 100 sekolah yang telah terpilih.

Penandatanganan kerja sama dengan Briton English Education dalam bidang pendidikan di Gedung Mayang Maurai, Kota Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (4/7/2023). (PROKOPIM PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN)

Sementara itu, Sirajudin Tenri selaku Director Briton Education, menambahkan, kehadiran Briton English Education membantu sekolah untuk mentransformasi proses belajar mengajar.

“Kami membentuk sekolah berbahasa Inggris untuk menjaga keberlangsungan peningkatan Bahasa Inggris, baik untuk siswa dan guru. Harapannya, bisa mengikuti pembelajaran berstandar internasional,” ungkapnya.

Terpisah, Bupati Balangan Abdul Hadi, mengatakan, dalam inovasi ini akan memberika pelatihan kepada 100 guru Bahasa Inggris dengan standar internasional.