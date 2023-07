Harga Bawang, Beras Unus Mayang  dan Telur di HSS Melonjak, Disdag: Keterlambatan Pasokan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANDANGAN- Saat ini harga kebutuhan pokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami lonjakan harga. Pantauan banjarmasinpost.co.id, Rabu (5/7/2023) di Pasar Losbatu Kandangan, jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan adalah telur, bawang, beras dan gula putih.

Harga jenis bahan pokok itu mengalami lonjakan harga cukup signifikan. Harga telur bebek, yang sebelumnya dikisaran Rp 28 ribu sampai Rp 29 ribu, menjadi Rp 30 ribu hingga rP 32 ribu per 10 biji. Sedangkan telur ayam ras, dari harga Rp 27 sampai Rp 29 ribu, per kilogram menjadi Rp 32 ribu per kilogram.

Adapun harga bawang merah dan bawang putih, sama Rp 43 sampai Rp 45 ribu per kilogram, tergantung kualitas bawangnya. Padahal diakui para pedagang, sebelumnya dikisaran Rp 38 ribu sampai Rp 40 ribu per kilogram. Kenaikan signifikan juga terjadi pada harga beras unus mayang, dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 21 hingga Rp 23 ribu per liter.

Para pedagang di pasar tradisional itupun mengatakan tak mengerti mengapa harga di agen menjadi melonjak. Termasuk gula putih yang sebelumnya Rp 13 ribu menjadi Rp 14 ribu. “Kalau kami di pasar menjual tergantung harga membeli di agen. Kalau naik, terpaksa dinaikkan juga,”ungkap pedagang sembako di Pasar Losbatu.

Khusus untuk bawang merah dan putih, jelas dia naik cukup tajam karena pasokannya yang kurang.

“Hari ini pihak pedagang besar membatasi pembelian, karena stok tidak banyak. Mudah-mudahan stok segera normal, agar kami bisa menjual dengan harga normal,”kata pedagang yang enggan menyebut namanya itu.

Diapun mengakui banyak pembeli yang mengeluh dan kaget dengan harga tersebut. Dijelaskan,harga bahan pokok pasca Idul Adha memang fluktuatif. Sebelum Idul Adha, harga justru stabil. Dengan harga sekarang, jelas pedagang tadi banyak pembeli yang membeli dengan jumlah sedikit.

“Misalnya bawang merah, mereka beli seperempat dulu, dengan harapan harga segera berubah dihari mendatang,”katanya. Sementara untuk harga minyak goreng jelas dia taka da kenaikan, dan pasokannya pun lancar.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Perdagangan, Dinas Perdagangan HSS, Amelia Budhiarti, menyatakan, menjelang Idul Adha lau harga komoditas strategis tak mengalami kenaikan signifikan. Ketersediaan stok pun terpantau cukup. Namun, pasca Idul Adha diakui mengalami kenaikan untuk beberapa komoditas.

Seperti beras lokal unus mayang yang sekarang mencapai Rp 21 ribu sampai Rp 23 ribu per liter. Juga bawang merah dan putih dikisaran Rp 43 ribu sampai Rp 45 ribu per kilogram. Adapun penyebab kenaikan beras unus, karena berkurangnya pasokan.

“Informasi yang kami peroleh karena petani di Gambut sebagai penghasil beras unus mayang belum memasuki musim panen. Sedangkan komoditas bawang suplai dari Banjarmasin memang berkurang. INformasinya karena ada keterlambatan pengiriman dari Pulau Jawa. “Menurut pemasok bawang di Banjarmasin kapalnya belum sandar,”jelas Amelia.

Pihaknya pun terus melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar, dan jika terus melonjak, dilakukan pasar murah. “Sebelumnya kami menggelar pasar murah di sejumlah desa di kecamatan menjelang IDul Adha lalu,”katanya.

(banjarmasinpost.co.id/Hanani).

