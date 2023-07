Operasi Antik Intan 2023 Polres Banjar, 32  Pengedar Narkoba Disergap, 1 Anak Dibawah Umur

BANJARMASINPOST. CO. ID, MARTAPURA -32 orang pengedar narkoba ditangkap oleh jajaran Polres Banjar pada Operasi Antik Intan 2023. Mirisnya lagi dalam penangkapan itu satu anak dibawah umur turut diamankan.

Adapun 32 tersangka itu termasuk dalam 29 kasus narkoba yang merupakan hasil tangkapan di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar.

Operasi Antik Intan berlangsung selama dua pekan atau 14 hari yakni dari tanggal 16 Juni hingga 28 Juni 2023.

Kapolres Banjar, AKBP Ifan Hariyat Taufik dalam rilis Rabu (5/7/2023) mengungkapkan dari kasus tersebut 5 kasus diantaranya merupakan hasil target operasi (TO) kepolisian. Kelima Target Operasi (TO) itu yakni AR, JI, AR, AM dan MA.

Selain sudah masuk ke Kecamatan dan Bahakan ke desa desa, Narkoba di Kabupaten Banjar sudah masuk ke anak di bawah umur.

"Iya ada satu dibawah umur dia masih 15 tahun dan diproses diversi. Lain dari itu, ada satu orang perempuan, dan 30 orang lelaki dewasa. Kemudian 9 tersangka ditemukan merupakan residivis.

Diungkapkannya sejak 2021 untuk narkoba kasus di bawah umur ini baru pertama kali.

"Kalau modus operandinya sama yakni dipesan dan ditaruh di satu tempat orangnya kontrol dari jauh, " kata dia.

Masih pada fokus kasus anak di bawah umur, diketahui dialami oleh seorang anak lelaki berusia 16 tahun. Dia dibekuk polisi lantaran ketahuan menyimpan barang haram itu di sepeda motornya.

"Penangkapan awalnya ada 3 pelaku. 2 lainnya melarikan diri, sementara anak itu ada di atas kendaraan bersama dengan barang narkobanya juga ada di motornya," jelasnya Kapolres.

Kendati demikian, dari hasil pemeriksaan urin oleh anak lelaki itu, dirinya negatif memakai narkoba.

"Setelah di tes urin hasilnya negatif, jadi masih kita dalami. Untuk saat ini tersangka akan dilakukan diversi," jelasnya.

Masih Kapolres menjelaskan, bahwa tersangka lain dibekuk polisi saat bergerak di 13 TKP berbeda di setiap Kecamatan di Kabupaten Banjar.

Tersangka bergerak dengan modus operandi memperjualbelikan narkoba.