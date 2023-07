Unggahan Amanda Manopo di Tengah Syuting Sinetron Cinta Tanpa Karena Disorot, Imbas Pasang Video Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudah selesai rehat, aktris Amanda Manopo kembali disibukkan dengan kegiatan syuting sinetron baru berjudul Cinta Tanpa Karena.

Tayang setiap hari di RCTI, aktris mantan lawan adu peran Arya Saloka itu otomatis kembali harus syuting striping alias syuting yang berlanjut nyaris setiap hari.

Terkini di tengah kesibukannya itu, unggahan Amanda nampak disorot oleh para fans.

Melansir instagram Story @amandamanopo, gadis 23 tahun itu mengunggah soal video penyemangat yang entah ditujukan untuk siapa.

"Hey you, yes you. Just take a deep breath, relax your shoulders, everything is going to be okay, i know life is hard, confusing, stressful, and everything else, no matter how hard things are right now... you can and always get through this, you are exactly where you need to be, take another deep breath, it's just a bad day, not a bad life." kata-kata dalam video yang diunggah Amanda Manopo.

"Hei kamu, iya kamu. Tarik napas dalam-dalam, rilekskan bahumu, semuanya akan baik-baik saja, saya tahu hidup ini sulit, membingungkan, membuat stres, dan yang lainnya, tidak peduli betapa sulitnya keadaan saat ini... Kamu bisa dan selalu melewati ini, kamu berada tepat di tempat yang kau inginkan, tarik napas yang dalam lagi, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk." terjemahan kata-kata video yang diunggah Amanda Manopo.

Belum diketahui apa maksud Amanda Manopo mengunggah video itu.

Namun unggahan Amanda Manopo di Instagram Story itu menarik dukungan warganet.

Lewat Instagram @amandamanopoupdatesz, unggahan Amanda Manopo yang dibagikan ulang itu mendapati banyak reaksi.

Sebagian besar tampak memberikan dukungan dan semangat kepada Amanda Manopo yang nampaknya tengah mengalami hari yang buruk.

"Retap semangat dan sukses selalu ya Nda," komentar seorang warganet.

"Manda sedang menyemangati diri sendiri," saut warganet lain.

"semangat sayangku, gak henti"nya sll support kamu," dukung warganet lain.

"Tetep semangat cantik," tutur warganet lain.