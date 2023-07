Harga Bahan Pangan Naik Pasca-Iduladha, Marwiyah Pilih Belanja Eceran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai Iduladha, ternyata harga bahan pokok di pasaran melambung. Sebagaimana pantauan di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin, Rabu (5/7/2023), harga pangan yang naik di antaranya ayam, bawang, beras, hingga telur.

Pedagang telur dan beras, Adi Ntalu mengatakan kenaikan harga bahan pangan sudah mulai naik dalam beberapa waktu terakhir.

“Seperti harga telur ayam sebelumnya di kisaran Rp 26 ribu per kg, namun saat ini sudah berada di Rp 32 ribu per kg untuk yang eceran,” jelas Adi.

Kenaikan harga telur tersebut disebabkan harga pakan ayam yang naik, dan permintaan yang tinggi sehingga stok telur ayam saat ini mulai menipis.

Tak hanya telur ayam, harga beras lokal juga terkerek. Seperti beras Mayang Usang Rp 22 ribu per liter, Unus Rp 19 ribu per liter.

Sementara, beras dari Rantau di harga Rp 16 ribu, beras Sampit Rp 12 ribu per liter, beras dari Sekumpul Rp 15 ribu per liter. Dan untuk beras luar Kalimantan seperti beras Pamanukan harga Rp 13 ribu per liter, beras dari Sulawesi Rp 10 ribu liter.

Untuk menjaga kestabilan pangan, di tempat Adi juga menyediakan beras dari Bulog, dengan merek SPHP di harga Rp 49.500 per 5 kg. “Dan satu orang hanya bisa beli 1 karung sebanyak 5 kg, dan ada juga menyediakan per liter dengan harga Rp 8 ribu dengan maksimal 5 liter, lebih dari itu tidak bisa,” jelasnya.

Adapun penyebab dari beras lokal yang masih tinggi, menurut Adi dikarenakan sejumlah wilayah Kalimantan dan Jawa produksi panen masih gagal.

Sementara, pedagang lain Ijum, mengatakan saat ini harga ayam ras naik berkisar Rp 5 ribu per kg. Bila sebelumnya hanya di kisaran Rp 26 ribu sedangkan harga ayam ras Rp 31 ribu per kg.

Lebih lanjut, Sanah, pedagang bawang lainnya juga mengatakan untuk harga bawang memang terbilang naik.

“Bawang Putih kisaran Rp 50 ribu per kg, biasanya hanya kisaran 40 ribu per kg, dan untuk bawang merah berkisar Rp 28 ribu per kg menjadi Rp 45 ribu per kg,” tandasnya.

Di Hulu Sungai Selatan (HSS) lonjakan harga juga terjadi. Di Pasar Losbatu Kandangan, jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan adalah telur, bawang, beras dan gula putih.

Harga jenis bahan pokok itu mengalami lonjakan harga cukup signifikan. Harga telur bebek, yang sebelumnya Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, menjadi Rp 30 ribu-Rp 32 ribu per 10 biji. Sedangkan telur ayam ras, dari harga Rp 27-Rp 29 ribu, per kg menjadi Rp 32 ribu per kg.

Para pedagang di pasar tradisional itupun mengatakan tak mengerti mengapa harga di agen melonjak. Termasuk gula putih yang sebelumnya Rp 13 ribu menjadi Rp 14 ribu. “Kalau kami di pasar menjual tergantung harga membeli di agen. Kalau naik, terpaksa dinaikkan juga,” ungkap pedagang sembako di Pasar Losbatu.