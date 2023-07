Kodim 1022 Tanah Bumbu Lakukan Pembinaan, Dukung Pemuda-pemudi Tanah Bumbu Masuk TNI

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Sebanyak 20 pemuda ikuti pembinaan fisik oleh Kodim 1022/Tanah Bumbu (Tanbu).

Kegiatan Itu merupakan bentuk dukungan kepada mereka untuk bisa mengikuti tahapan seleksi calon bintara.

Pembinaan dipimpin Letda Inf Horensyah. Sedangkan pelatihan yang diberikan, yaitu lari ketahanan, lari cepat, pull up, push up, sit up, shuttle run dan renang.

“Sebelum pemuda-pemudi calon pendaftar TNI-AD dari Tanah Bumbu ini berangkat mengikuti seleksi di Banjarmasin, ada tahapan-tahapan, contoh yang baik dan benar, dalam melakukan tes tersebut, sehingga mereka dapat mengetahui dan menguasai seluruh tahapan seleksi," urai Dandim Letkol Inf Aldin Hadi, melalui Pasipers, Letda Inf Horeansyah, Kamis (6/7/2023),

Pelaksanaan pembinaan ini dilakukan 2 kali dalam seminggu, bagian dari upaya Kodim kepada para pemuda-pemudi Kabupaten Tanah Bumbu .

Harapan yang ada, mereka menjadi lebih matang dan siap mengikuti tahapan, khususnya seleksi kesegaran jasmani, serta dapat bersaing dengan pemuda dari kabupaten lainnya, bahkan antar provinsi.

“Inti dari kegiatan ini adalah kami memberikan pembinaan ketangkasan jasmani untuk mendukung mereka dalam mengejar cita-cita dan impiannya untuk menjadi prajurit TNI-AD. Jika lulus seleksi, mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik hingga pelantikan dan akan membanggakan orangtua dan sanak saudara mereka,” pungkasnya.

Sementara itu, seorang peserta kegiatan, yakni Fahri (18), mengungkapkan, latihan bersama di Kodim lebih menyenangkan dan lebih mengetahui dimana titik kesalahannya dibandingkan berlatih sendirian.

"Kan ada Abang Tentara yang kasih tahu gerakan yang benar," ungkapnya.

Menurut Fahri, dengan adanya pelatihan seperti ini, bisa menambah peluang lulus karena belajar dari mereka yang sudah menjadi prajurit TNI.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhamad Fikri)