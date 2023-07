Saingan Boy William, Ibu Ayu Ting Ting Sudah Kenalkan Brata pada Keluarga Besar Ayah Ozak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tampaknya jadi saingan presenter Boy William, dokter Brata Kartasasmita ngaku sudah dikenalkan kepada keluarga penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Ya, sosok dokter Brata ini memang tak kalah mencuri perhatian. Bahkan sempat diisukan berpacaran dengan sang pelantun lagu Alamat Palsu.

Brata juga dekat dengan kedua orangtua sang pedangdut, Umi Kalsum dan Abdul Rozak.

Nah, belum lama ini Brata mengaku jika dirinya sudah dikenalkan kepada nenek hingga keluarga besar Ayu.

Umi Kalsum yang mengenalkan Brata kepada keluarga Ayu Ting Ting.

Perkenalan itu terjadi pada saat Ayu Ting Ting merayakan ulang tahunnya yang ke-31 tahun beberapa hari lalu.

Baca juga: Amanda Manopo Main Film Bareng Reza Arap, Nasib Sinetron Cinta Tanpa Karena RCTI Jadi Sorotan

Hal tersebut diketahui berdasarkan postingan Brata Kartasasmita melalui akun instagram pribadinya, @bratakartasasmita pada 25 Juni 2023.

Dari penelusuran Banjarmasinpost.co.id melalui postingan tersebut, Kamis (6/7/2023), Brata tepergok mengomentari balik komentar Umi Kalsum di postingannya itu.

Dalam postingan tersebut, Brata memang mengunggah foto-fotonya saat menghadiri pesta ulang tahun Ayu Ting Ting.

Bahkan, Brata juga memamerkan fotonya saat memeluk sang pedangdut.

Kala itu, Ayu Ting Ting memakai dress berwarna merah sedangkan Brata memakai kemeja putih.

"Red & White. Happy & Blessed @ayutingting92.

Best Regards of Our @klinikdermaprojakarta team behalf dr @tan_yuanita who cant attend on ur special day..

Sukses banget ini @mom_ayting92_ & @syifaasyifaaa surprisein tetehnya..