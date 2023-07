Id, Hari Raya Potret Akhirat Kita

Oleh : KH Husin Naparin Lc MA (Ketua Umum MUI Provinsi Kalsel)

BANJARMASINPOST.CO.ID - HARI Raya Idulfitri beberapa bulan yang lalu telah kita temui dan Hari Raya Iduladha beberapa hari yang lalu baru saja kita jumpai.

Dua hari raya ini merupakan hari besar yang dianugerahkan Allah SWT untuk umat Islam. Jika Hari Raya Idulfitri dimaknai sebagai sebuah perayaan besar sebagai kemenangan bagi seluruh umat Islam yang telah berhasil melatih diri pada momen puasa Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu dengan berbagai keburukannya dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah Ayat 183 yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan (juga) kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Beda lagi dengan Hari Raya Iduladha; hari raya ini identik dengan menyembelih hewan kurban, inilah mengapa Hari Raya Iduladha disebut juga dengan nama Hari Raya Kurban. Bukan hanya Hari Raya Kurban, istilah Iduladha juga kerap kali disebut sebagai Hari Raya Haji. Lantas, mengapa Iduladha mendapat nama lain sebagai Hari Raya Kurban dan Hari Raya Haji?.

Mari kita kembali mengingat tentang kisah Nabi Ibrahim As yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengorbankan putra yang begitu lama beliau nantikan kehadirannya yakni Nabi Ismail As, yang pada masa itu beranjak pada usia remaja sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

Nabi Ibrahim As adalah orang yang patuh dan taat akan perintah Allah SWT meski perintah itu adalah mengurbankan anak satu-satunya yang beliau miliki. Namun karena ketakwaan Nabi Ibrahim As dan putranya, Allah SWT kemudian mengganti Nabi Ismail As dengan seekor kambing.

Kisah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ibadah kurban dan sebutan Hari Raya Kurban yang dilaksanakan umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijah. Berkurban adalah merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT yang sangat dianjurkan khususnya bagi mereka yang mampu atau harus bagi mereka yang berkelebihan harta.

Adapun penyebutan Hari Raya Haji untuk Hari Raya Iduladha tidak lepas dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci pada setiap Bulan Zulhijah.

Puncak dari rangkaian ibadah haji itu sendiri adalah Wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijah yang dimulai setelah tergelincir matahari (Dzuhur) sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijah.

Syeikh Ali Bin Abdurrahman al Kelantani dalam buku beliau “Al Jauhar al Mauhub wa Munabbihat al Qulub” bahwa “Idulfitri adalah potret akhiratmu.” Beliau menerangkan, “Apabila anda telah mendengar bedug magrib dipukul maka itu menandai akhir Ramadan dan awal Syawal, itulah awal akhirat kita.

Kita bersyukur jika telah dapat mengisi Ramadan penuh dengan ketaatan dan kebaikan, dan kita harus bersedih jika luput dari ketaatan dan bahkan menyia-nyiakan Ramadan. Begitulah nantinya di akhirat, ada yang bergembira dengan ganjaran taatnya dan ada yang bersedih dengan dosa-dosa kemaksiatannya.

Seiring terbenamnya mentari diupuk timur, takbir bergema seantero penjuru semesta menyambut datangnya Hari Raya Fitri pada tanggal 01 Syawal dan Hari Raya Iduladha pada tanggal 10 Zulhijah, dan anda saksikan manusia berbondong-bondong pergi ke masjid untuk mendirikan shalat Id, itulah potret kita dibangkitkan dari kubur masing-masing dan semua manusia dihalau berbondong-bondong ke Padang Mahsyar tempat dihisabnya amal di pengadilan Rabbul Jalil.

Saat manusia sudah berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat Id; anda saksikan itulah potret kita di hadapan pengadilan Allah, ada yang wajahnya cerah dan ada yang pucat. Bila anda mengangkat tangan bertakbir untuk salat, itulah potret kita menerima catatan amal.

Apabila anda mendengar bacaan imam, itulah potret kita mendengar Jibril membacakan keputusan Rabb, apakah kita termasuk seorang yang berbahagia (Sa’id) ataukah celaka (Syaqiyy).

Apabila anda rukuk, sujud dan duduk, itulah potret kita tunduk dan berlutut dihadapan Allah seperti seorang pengemis minta dikasihani dan apabila anda mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kemudian ke sebelah kiri, itulah potret kita menyaksikan adanya manusia yang berbahagia dimasukkan ke surga dan ada mereka yang celaka dimasukkan ke neraka.

Mari kita renungkan dalam-dalam, dimana dan bagaimana posisi kita masing-masing kelak diakhirat. Inilah yang harus kita persiapkan agar kelak diakhirat menjadi orang yang beruntung dan berbahagia di akhirat kelak. (*)