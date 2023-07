Mahasiswa Fakultas Kedokteran ULM Dilatih tentang Sampaikan Pesan dalam Desain Poster

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Mahasiswa harus berpikir krtitis dalam menyikapi isu yang ada di Indonesia.

Lantas, mengembangkan kemampuannya dalam mengkaji isu dan menyampaikannya dalam bentuk desain poster.

Kepala Divisi Kastratpol Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (BEM FK ULM), Rahmat Nur Fadilah, mengatakan, pihaknya peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia di kampus .

Sebab itu, punya program kerja rutin yang terbentuk dari kerja sama antar divisi Kajian Strategi dan Politik (Kastratpol) dan Media Propaganda (Medpro).

"Kami mengadakan lomba opini untuk menerapkan kemampuan pengkajian dan desain grafis," ujar Rahmat, Jumat (7/7/2023).

Lomba opini tersebut merupakan kelanjutan dari pembekalan yang didapat peserta lomba, setelah mengikuti Seminar School of Kastrat x School of Design dengan tema Division: Discuss and Visualize Issues Around Us.

“Setelah mendapatkan materi yang bermanfaat pada seminar daring pada akhir Juni lalu, kami selaku panitia juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa FK ULM untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengkaji isu dan menyampaikannya dalam bentuk desain poster," jelasnya.

Khususnya bagi mahasiswa yang telah mengikuti seminar, tentu diuntungkan karena telah mendapatkan tips dan trik dari para pemateri.

Pada seminar daring yang lalu, jelas Rahmat, menghadirkan pemateri Firman Aulia Imanullah, Kordinator Divisi Health Policy and Studies dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) Wilayah 3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.

Dia menyampaikan tentang pentingnya menguasai langkah-langkah mengkaji isu, khususnya kesehatan, bagi mahasiswa dan bagaimana menyusun narasi yang mudah dipahami bagi khalayak umum.

Pemateri kedua, Chairul Ramadhan, mahasiswa peminatan K3 di Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM.

Dia kerap kali menorehkan prestasi di kancah nasional, khususnya bidang desain poster.

Dibagikannnya tips kepada peserta seminar untuk menyusun sebuah desain yang tidak hanya menarik, namun juga mudah dibaca dan dipahami oleh khalayak umum.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)