Jadwal MotoGP Inggris 2023 Siaran Langsung Trans7 Gratis, Francesco Bagnaia Adalah yang Terkuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal MotoGP 2023 di Inggris atau MotoGP Inggris 2023.

MotoGP Inggris 2023 di Sikuit Silverstone akan digelar satu bulan lagi pada 4 - 8 Agustus 2023.

Sesi sprint dan race bisa ditonton Gratis via Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming TV Online berbayar SPOTV.

Tahun lalu Francesco Bagnaia mengembalikan Ducati ke gelar pebalap MotoGP dengan paruh kedua musim yang kuat, di mana ia pulih dari defisit 91 poin dari Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).

Setelah 15 tahun tanpa memenangkan gelar pebalap, konstruktor Borgo Panigale tampaknya tidak dikutuk untuk 'cepat' yang begitu lama: sebenarnya Bagnaia memimpin Kejuaraan Dunia lagi tahun ini dan solid, dengan sedikit kesalahan, dan sangat kompetitif.

Dalam sebuah wawancara dengan Giovanni Zamagni, insinyur terkenal Ramon Forcada mengomentari momen performa pembalap Italia tersebut Francesco Bagnaia adalah yang terkuat.

Sementara Empat dari lima pabrikan MotoGP saat ini akan mengambil bagian dalam acara bergengsi Goodwood Festival of Speed ​​hillclimb akhir pekan depan, telah dikonfirmasi.

Dengan kompetisi kelas utama saat ini di tengah liburan musim panas selama sebulan menjelang Grand Prix Inggris yang akan berlangsung pada akhir pekan pertama bulan Agustus sebagian besar pabrikan seri telah memilih untuk pergi ke pendakian bukit yang terkenal di Chichester, tepat di luar London di Inggris Raya untuk Festival Kecepatan dari tanggal 13 hingga 16 Juli.

Yamaha adalah satu-satunya marque yang akan absen dari acara tersebut dalam kapasitas resmi, dengan empat lainnya menampilkan mesin prototipe MotoGP masing-masing di tanjakan bukit sepanjang 1,9 kilometer dalam acara empat hari tersebut.

Ducati Desmosedici GP23 akan dikampanyekan oleh test rider Michele Pirro pada hari Kamis dan Jumat, sementara pembalapnya dalam bentuk juara dunia bertahan Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini akan mengemudikan motornya pada hari Sabtu dan Minggu.

Penguji KTM Mika Kallio akan menjalankan RC16 pabrikan Austria itu mendaki bukit melintasi pembukaan dua hari sebelum Brad Binder mengambil alih pada hari Sabtu dan Minggu.

Sementara tim GasGas akan memfasilitasi kembalinya Pol Espargaro yang telah lama ditunggu-tunggu pada pembukaan dua hari sebelum Augusto Fernandez mengemudikan sepeda pada hari Sabtu dan Minggu.

LCR akan beraksi atas nama Honda dengan mesin Alex Rins – meskipun pilot belum ditentukan karena pembalap Spanyol itu masih dalam pemulihan di rumah di Spanyol dari patah kaki.

Dilansir MotorSports, Last but not least Aprilia juga akan hadir di Goodwood dengan mesin RS-GP-nya, dengan Lorenzo Savadori menjalankan motor dengan warna pabrik pada hari Kamis dan Jumat sebelum pakaian Cryptodata RNF mengambil alih prototipenya sepanjang akhir pekan – Miguel Oliveira mengemudikan motor pada hari Sabtu sebelum Raul Fernandez mengambil alih kendali untuk aksi hari Minggu.