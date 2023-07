Kriteria Jodoh Inara Rusli Usai Setelah Virgoun, Ibu Tiga Anak Ini Singgung Soal Biaya Hidup

BANJARMASINPOST.CO.ID - Popularitas Inara Rusli terus naik daun usai mebongkar dugaan perselingkuhan dan menggugat cerai musisi Virgoun.

Meski belum sah bercerai dengan sang suami, namun Inara tak jarang didekati sejumlah pria imbas kepopulerannya.

Inara pun tampak tak dapat menampik bahwa sudah ada sejumlah pria yang mendekati dirinya.

Meski demikian, ibu tiga anak itu memilih untuk tak menjawab siapa sosok lelaki yang dimaksud.

"No komen, nggak lah, nggak tahu," ucap Inara, dikutip dari YouTube Was Was, Jumat (7//2023).

Ia menekankan saat ini hanya sebatas berteman dengan siapapun.

Sebab ibu tiga anak tersebut masih berfokus pada proses perceraian serta pekerjaannya saat ini.

"Berteman mah berteman aja nggak gimana-gimana," kata Inara Rusli.

Inara mengungkap salah satu tujuannya giat bekerja adalah demi pemilihan untuk mencari jodoh kelak.

Meski bukan jadi tujuan satu-satunya, menurut Inara Rusli, dengan kemandiriannya bekerja dan memiliki penghasilan sendiri bisa mempengaruhi pandangannya untuk memilih jodoh.

"Supaya penilaian aku memilih jodoh itu bener-bener objektif gitu. Jadi nggak yang aku butuh dibiayain," terang Inara.

Nafkah Anak Disebut Kurang

Pihak Inara Rusli yang diwakili kuasa hukumnya, Arjana Bagaskara menuding Virgoun mengurangi nafkah untuk anak.

Masih proses perceraian, pihak Inara menyebut nafkah yang diberikan oleh Virgoun mulai berkurang dari jumlah yang sudah disepakati.

"Kalau sayang anak, kenapa nafkah dikurangi?," kata Arjana Bagaskara di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu (5/7/2023).

Disinggung soal besaran nafkah, pihaknya enggan memberikan informasi detail.

Menurutnya itu sudah masuk materi perceraian sehingga ia tak bisa banyak membeberkannya.

"Kalau untuk detailnya, sudah masuk materi ya," tutur Arjana Bagaskara.

(Banjarmasinpost.co.id/Tribunnews.com)