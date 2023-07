Bahaya Besar Arsenal Jika Rekrut Mbappe dari PSG, Legenda The Gunners Sentil Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada bahaya yang mengadang jika Arsenal benar-benar merekrut Kylian Mbappe dari PSG.

Hal ini diungkapkan satu legenda dari Arsenal, Alan Smith.

Bahkan, dia menyarankan Arsenal mengurungkan niat untuk merekrut Kylian Mbappe.

Diketahui, Arsenal masih terus bergerak aktif di lantai bursa transfer musim panas 2023.

Kini, sudah ada satu pemain yang berhasil diresmikan dan dua nama telah mencapai kesepakatan.

Pemain yang sudah resmi berkostum Arsenal adalah Kai Havertz.

Pemain timnas Jerman itu digaet dari Chelsea dengan biaya 67,5 juta pounds (sekitar Rp1,2 triliun).

Bersama Arsenal, Havertz menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dan mendapatkan gaji 200 ribu pounds (sekitar Rp3,7 miliar) per pekan.

Setelah merampungkan transfer Havertz, Arsenal kini tinggal selangkah lagi untuk menyegel tanda tangan gelandang West Ham United, Declan Rice.

Arsenal bersedia menyanggupi permintaan West Ham yang sebesar 105 juta pounds (sekitar Rp1,8 triliun).

Teranyar, The Gunners juga hampir menyelesaikan transfer Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam.

Hal itu juga telah dikonfirmasi Fabrizio Romano lewat kalimat saktinya "Here we go".

Romano lalu mengungkapkan bahwa Arsenal membayar 34 juta pounds (sekitar Rp655 miliar) kepada Ajax untuk jasa sang bek.

Arsenal juga masih membayar tambahan sebesar 4,2 juta pounds (sekitar Rp80 miliar) dalam rupa bonus.