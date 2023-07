Cara Menjaga Kemuliaan Sebagai Seorang Muslim Diungkap Ustadz Khalid Basalamah, Jangan Mengemis

Youtube Khalid Basalamah Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah menyebut jika orang tersebut punya kemampuan maka tidak boleh atau diharamkan untuk mengemis kepada orang lain.

Perkara tolak ukur kemampuan seseorang dijelaskan dalam hadist berikut:

"Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah mampu atau kecukupan yang seperti apa menjadi ukuran tidak pantas meminta-minta?' Nabi SAW menjawab 'Seseorang yang memiliki apa yang mengenyangkannya sehari semalam atau semalam sehari." (Shahih Targhib wa Tarhib Jilid 2, hal 187, no hadits 805).

Hall tersebut bermakna orang itu dianggap mampu pada hari itu, seharusnya tidak minta bantuan, dia harus menjaga kemuliaan dirinya sebagai seorang muslim.

Baca juga: Amalan Utama di Bulan Muharram 2023, Ustadz Khalid Basalamah Jabarkan Hikmahnya

Baca juga: Ustadz Khalid Basalamah Jabarkan Adab Saat Meminta Bantuan, Tidak Boleh Memaksa Apalagi Mengancam

Namun ada pengecualian sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

"Kecuali jika seseorang meminta kepada pemimpin atau meminta sesuatu yang harus ia dapatkan." HR Abu Daud no 1639.

Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah menjabarkan hukum memaksa meminta bantuan orang lain.

Diimbau Ustadz Khalid Basalamah, setiap muslim dianjurkan menolong sesama muslim lainnya yang membutuhkan terlebih jika dalam keadaan mampu.

Namun Ustadz Khalid Basalamah mengatakan, jika seorang muslim memaksa meminta bantuan atau mengemis kepada orang lain sementara dia dalam keadaan mampu maka hukumnya haram.

Islam menganjurkan umat muslim untuk berbuat baik kepada semua makhluk, termasuk sesama saudara muslim dan muslimah.

Bagi kaum muslimin yang diberi kemampuan finansial yang baik sebaiknya digunakan untuk bersedekah atau membantu orang lain.

Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan muslim dan muslimah memang seharusnya membantu saudaranya semaksimal mungkin terlebih memiliki kemampuan untuk membantu.

Baca juga: Bacaan Doa Agar Hujan Reda Cuaca Kembali Cerah, Ustadz Khalid Basalamah Urai Sunnah Nabi SAW

Baca juga: Ustadz Khalid Basalamah Jelaskan Sikap Nabi SAW Saat Memiliki Masalah dengan Istrinya, Lakukan Ini

"Karena ini termasuk ibadah yang sangat dicintai Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW," terang Ustadz Khalid Basalamah dilansir Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Khalid Basalamah Official.

Hadits tersebut berbunyi: