Tarif Masuk Kawasan Kampung Ketupat Banjarmasin Disorot, Ini Penjelasan PT Juru Supervisi Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Tarif masuk Kawasan Kampung Ketupat di Kelurahan Sungai Baru, Kota Banjarmasin kini ramai jadi sorotan.

Head of Business Development PT Juru Supervisi Indonesia M Wahyu B Ramadhan mengatakan, pengelolaan Kawasan Kampung Ketupat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin di Kampung Ketupat yang telah ditandatangani antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT Juru Supervisi Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2022.

Di mana Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hak untuk mengelola Kawasan Kampung Ketupat kepada PT Juru Supervisi Indonesia.

Dijelaskannya, pada perjanjian tersebut PT Juru Supervisi Indonesia berkewajiban untuk membayar sewa tahunan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian, membangun Gapura Kampung Ketupat, Amphitheatre, stand UMKM. Termasuk menata Kawasan penjualan ketupat.

Tak hanya itu, perjanjian juga mengatur mengenai rehabilitasi Musala Al-Manar Jalan Sungai Baru. Terakhir melaksanakan operasi dan pemeliharaan yang dikerjasamakan.

Ia membeberkan PT Juru Supervisi Indonesia telah menginvestasikan senilai Rp 6 miliar. Serta harus membiayai operasional dan pemeliharaan aset yang telah dibangun yang diproyeksikan menelan biaya Rp 200 juta setiap bulannya.

Selain itu sesuai dengan kebijakan yang kami terapkan, bahwa seluruh stand UMKM untuk makanan dan minuman tidak dikenakan biaya sewa bulanan.

Mengingat model kerjasamanya adalah bagi hasil, ini pihaknya lakukan untuk meringankan beban tetap dari pelaku usaha yang berjualan di dalam Kawasan Kampung Ketupat.

Dengan keterbatasan area komersial di Kampung Ketupat yang hanya 2.100 meter persegi dan hampir seluruh pembangunan menggunakan material natural berupa bambu yang memiliki keterbatasan kekuatan. Sehingga PT Juru Supervisi Indonesia merasa perlu untuk membatasi jumlah pengunjung yang datang guna menjaga faktor keamanan dan kenyamanan pengunjung.

"Makanya kami menerapkan kebijakan pembelian voucher minuman untuk memastikan bahwa pengunjung Kawasan Kampung Ketupat selain memperoleh minuman, gratis memasuki area spot foto, pengunjung juga berpartisipasi untuk berkontribusi dalam pembiayaan perawatan dan kebersihan Kawasan Kampung Ketupat,” bebebrnya.

Angka besaran pembelian voucher minuman ditetapkan berdasarkan hasil survey rata-rata jumlah kunjungan setiap harinya. Sejak Kawasan Kampung Ketupat dibuka.

Sehingga diperoleh harga untuk voucher. Rinciannya Senin dan Selasa harga voucher minuman senilai Rp 10 ribu per orang. Rabu dan Kami senilai Rp 15 ribu per orang. Jumat, Sabtu, dan Minggu dikenakan tarif voucher Rp 20 ribu per orang.

“Angka besaran pembelian voucher akan selalu dievaluasi mengikuti demand dan kondisi di lapangan agar diperoleh formulasi dan nilai yang ideal baik bagi masyarakat maupun operasional Kawasan Kampung Ketupat itu sendiri. Selain itu, kami berupaya untuk membuat Kawasan Kampung Ketupat dapat menjadi alternatif ruang publik yang hidup dengan menyelenggarakan kegiatan kegiatan seni,” bebernya.

Seperti acara Ketupat Budaya Banjar yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 28 Juli 2023. Sekaligus acara peresmian Kawasan Kampung Ketupat oleh Walikota Banjarmasin pada tanggal 14 15 Juli 2023.