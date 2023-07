Alasan Judika Hapus Konten Medsos Instagram Terungkap, Erick Thohir Sempat Khawatir

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tingkah penyanyi Judikan saat menghapus unggahan media sosial Instagram beberapa waktu lalu sempat membuat publik bertanya-tanya.

Sejumlah rekanan musisi bahkan hingga Menteri BUMN, Erick Thohir sempat dibuat khawatir oleh Judika.

Namun rupanya bukan pertanda buruk, tingkah Judika itu diduga merupakan gimmick pemasaran alias marketing untuk gelaran konsernya.

Terkini, Judika sudah nampak kembali aktif mempromosikan ajang konsernya itu di medsos.

Melansir instagramnya, Rabu (12/7/2023), Judika kembali memposting video hitung mundur dan dokumentasi konsernya dalam nuansa hitam putih.

Tak ada caption apapun dalam unggahan ini, namun di akhir video tertulis, "Asia are you ready?".

Bahkan, foto-foto lawas Judika yang sempat diarsipkan kembali dibagikan ke publik.

Pada Senin (10/7/2023), terungkap hilangnya postingan Instagram Judika tersebut merupakan bagian dari gimmick marketing untuk konser Asia-nya.

Konser bertajuk Romantic Night Judika and the Gang tersebut bakal digelar pertama kali di Malaysia 21 Oktober 2023.

Baca juga: Penyanyi Agnez Mo Tandai Akun Medsos Seorang Haters, Imbas Disebut Nenek-nenek Gaya Hiphop

Selain Judika, konser tersebut akan dimeriahkan oleh Haqiem Rusli, Mrsha Milan hingga Shila Amzah dan diiringi orkestra dari Tohpati.

"This is what you've been waiting for. (Ini yang kalian tunggu selama ini)

Kuala Lumpur, Malaysia Are you ready??(Kalian siap??)

21 Oct 2023 See u there (sampai berjumpa di sana)...," isi caption unggahan Judika tersebut.

Rupanya, aksi Judika membuat gimmick marketing untuk tur konser Asia-nya itu menimbulkan reaksi beragam dari para penggemarnya.