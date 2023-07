Tak Kalah dari Nathalie Holscher Hingga Sarwendah, Omzet Raffi Ahmad Saat Jualan Live Capai Miliaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak kalah jago dari Nathalie Holscher, Sarwendah hingga Inara Rusli, Presenter Raffi Ahmad juga sukses jualan sambil live.

Jajaran artis Indonesia memang tengah sering muncul secara live untuk berjualan produk, sebut saja Nathalie Holscher, Sarwendah hingga Inara Rusli.

Imbas kepopuleran sosok mereka pun tercermin pada omzet penjualan secara live tersebut, contohnya Nathalie Holscher yang mencatatkan omzet menembus Rp 200 juta hanya dari berjualan live Tiktok.

Namun sedikit beda, Raffi Ahmad bukan berjualan live di aplikasi media sosial namun suami Nagita Slavina itu menjajal berjualan sambil tampil secara langsung di aplikasi Shopee Live.

Aksi Sultan Andara itu bahkan mencatatkan rekor penjualan live dengan angka transaksi mencapai Rp 7 miliar.

Terbukti tak cuma jago membawakan acara, Raffi juga jago memikat hati calon pembeli.

“Halo Sobat Shopee! Aku mau bilang terima kasih karena kalian sudah nonton gue kemaren belanja di Shopee Live 12 jam promo puncak Shopee 7.7! Keren banget Bombastis! Total jualannya TokoPapaRaffi hampir Rp7 miliar, nih aku kasih liat ya sini sini sini. Tuh, liat ni," ujar Raffi dilansir dari Wartakotalive.com, Rabu (12/7/2023).

"Wuuuhuuuw top mantap is the best! Alhamdulillah banget hampir Rp7 miliar, aduh makasih banyak ya guysss. Terima kasih terima kasih terima kasih. Belanja di Shopee Live paling murah pastinya di Shopee, udah gitu Shopee Live juga Semua Diskon 50 persen! Shopee emang TOP MANTAP IS THE BEST,” ucap Raffi Ahmad dalam unggahan video di akun Instagram @raffinagita1717," lanjutnya.

Sesi live streaming spesial 12 jam nonstop bersama Raffi Ahmad di Shopee Live dihadirkan sebagai salah satu bagian dari kemeriahan hari puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale yang jatuh pada Jumat (7/7/2023) kemarin.

Sahutan “Toko Papa Raffi Emang Paling Affordable!”, “Toko Papa Raffi Emang Paling Bombastis” atau “Checkout Checkout Checkout!” yang meramaikan sesi live serta berbagai promo menarik menjadi alasan tingginya antusiasme terhadap sesi spesial ‘Live Bareng Toko Papa Raffi’ di Shopee Live.

Tak ketinggalan, para pengguna setia Shopee yang juga merupakan penggemar setia dari RANS pun turut meramaikan sesi live shopping ini.

Tidak hanya melalui seruan promo saja, Raffi juga terlihat berinteraksi langsung dengan para penonton dengan menjelaskan produk-produk yang sedang ditawarkan, serta membacakan komen atau menjawab pertanyaan detail terkait produk di kolom chat.

Kemeriahan hari puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale ini memang diwarnai oleh berbagai pencapaian.

Sesi live streaming yang dilakukan langsung oleh Raffi Ahmad ini berhasil menorehkan kesuksesan yang bombastis dengan berada di urutan nomor 1 pada Top Shopee Live Streamers dengan nama TokoPapaRaffi.