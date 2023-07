Gaji Yoriko Angeline Jadi Kasir di Amerika Terungkap, Artis Asal Banjarmasin Kerja 2,5 Jam Perhari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis asal Banjarmasin Yoriko Angeline baru saja menyelesaikan pendidikan kuliahnya, di Universtiy Western Michigan, Amerika Serikat.

Bintang film Dilan 1990 itu berhasil meraih predikat Summa Cum Laude.

Dia berhasil menyelesaikan pendidikan kuliahnya hanya dalam satu tahun di Universtiy Western Michigan, melanjutkan sekolahnya dj Jakarta International Collage (JIC).

"Pasti aku bersyukur banget sekarang sudah lulus kuliah. Karena bagiku pendidikan sangat penting," kata Yoriko Angeline kepada Warta Kota.

Yoriko menceritakan kegiatannya selama di Amerika Serikat selain menjalani pendidikan kuliahnya.

Ia menamgaku menghabiskan wakunya untuk bermain golf dan bekerja menjadi kasir di kafe kampusnya.

"Jadi kayak aku sempat kerja jadi kasir 2,5 jam perhari selama disanaz part time. Alasan kerja karena di Indonesia aku sudah terbiasa kerja kan," ucap wanita berusia 20 tahun itu.

"Nah sementara di Amerika Serikat aku cuma banyak belajar doang. Akhirnya isi kegiatan dengan bekerja," sambungnya.

Alasan bintang film Dilan 1990 ini memilih bekerja menjadi kasir, karena penasaran. Sebab, teman-temannya disana orang Indonesia banyak yang kerja nenjadi kasir.

"Aku iseng jadi kasir di kafe kampus seru banget ketemu orang setiap hari, mereka baik banget. Aku juga kerjanya engga lama, karena fokus sekolah," jelasnya.

Yoriko Angeline Agus Pebrianto menerima bayaran yang cukup besar saat bekerja menjadi kasir. Ia dibayar sekitar 15 US Dolar per jam.

"Nah gajinya dibayar per dua minggu. Bulan pertama aku kerja tuh per dua minggu dapat bayaran totalnya Ro 10 Juta. Bulan berikutnya kalau ditotal per dua minggu aku dapat bayaran Rp 20 juta maksimal," jelasnya.

Kendati demikian, Yoriko Angeline merasa gaji dari pekerjaannya menjadi kasir bisa menutupi biaya hidupnya selama kuliah di Amerika Serikat.

"Ya aku bersyukur banget bisa merasakan kerja disana. Sebenarnya pas lulus dapat kerjaan disana. Cuma engga aku ambil karena harus stay di Amerika Serikat," ujar Yoriko Angeline.