Lucinta Luna Boyong Kekasih Bule ke Indonesia, Singgung Soal Pernikahan Hingga Niat Punya Anak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi selebgram Lucinta Luna selalu menuai sorotan publik.

Kali ini bersama sang kekasih bule, Lucinta mengisyaratkan untuk benar-benar menikah.

Bahkan Lucinta menyebut sang kekasih bule bernama Alan itu rela datang ke Indonesia untuk meminta restu dari keluarganya.

Kemesraan Lucinta dan Alan saat berada di Indonesia tak lupa dipamerkan Lucinta via unggahan instagramnya seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (15/7/2023).

Alan tampak menikmati momen kebersamaannya dengan Lucinta Luna.

Lucinta Luna juga nampak sudah mengenalkan Alan ke beberapa sahabatnya.

Hubungan Lucinta Luna dengan Alan ini sontak menuai sorotan publik.

Apalagi dengan fakta jika Lucinta Luna adalah seorang pria yang mengubah gendernya menjadi wanita.

Warganet dibuat geleng-geleng kepala dengan hubungan Lucinta Luna dan Alan.

Keduanya bahkan berniat memiliki anak.

Hal ini diungkapkan oleh Alan yang saat itu tengah menghabiskan waktu bersama Lucinta Luna.

"My baby want to have kids. Soon we will have kids in the future," tulis Alan.

Dalam unggahan itu, Lucinta Luna dan Alan kompak mengenakan busana batik.

Keduanya pun tampil mesra selayaknya pasangan kekasih.