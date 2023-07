Penyebab Visa Ria Ricis ke Arab Saudi Ditolak, Suami Teuku Ryan Gagal Jenguk Ibu di Tanah Suci

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suasana pilu masih dirasakan Youtuber Ria Ricis yang belum bisa menjenguk sang ibu di Tanah Suci.

Ya mertua Teuku Ryan itu memang dikabarkan tengah dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Arab Saudi.

Ria Ricis mengungkap kondisi terkini sang ibu yang sempat koma dan penyebab dirinya tak bisa menyusul ke Arab Saudi.

Diketahui, Ibunda Ria Ricis sebelumnya tengah ke Tanah Suci untuk beribadah Haji.

"Kondisinya ibu karena memang ibu kan dari koma, dari ruang ICU jadi memang up and down terus cuma memang kondisi terakhir membaik," kata Ria Ricis saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (15/7/2023).

Kondisi terakhir Yunifah disebut masih belum stabil.

Bahkan penyakit Yunifah sempat kambuh.

"Terakhir karena ada penyakit sesuatu yang kambuh jadi (kondisinya) down lagi, mohon doanya ya semua," pungkas Ria Ricis.

Kakak Ria Ricis Oki Setiana Dewi juga mengunggah di Instagram terkait kondisi ibunya.

"Qadarullah, kemarin Ibu harus masuk ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan," tulis Oki di unggahannya.

Disebutkan oleh Ria Ricis, dirinya belum bisa menyusul ibunya karena visanya ditolak.

Alhasil hingga saat ini Ria Ricis belum bisa terbang ke Tanah Suci, Mekkah untuk menjenguk ibunya.

"Dan kenapa kita belum ke sana karena visa kita ditolak, karena lagi ibadah haji, itu memang yang sangat disedihkan karna visa kita belum di terima," tutur Ricis.

Ria Ricis pun masih terus berusaha untuk mendapatkan visa keberangkatannya ke Arab Saudi.