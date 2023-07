Riset Snapcart: Program Afiliasi Shopee Jadi Pilihan Masyarakat di Era Baru Industri E-commerce

Berdasarkan indikator Top Of Mind (TOM) atau program afiliasi yang paling diingat, Shopee Affiliate Program juga berhasil menduduki peringkat pertama dengan persentase 69 persen,

Pada indikator Brand Used Most Often (BUMO) atau program afiliasi yang paling sering digunakan, 70 persen memilih Shopee Affiliate Program,

jauh melampaui pesaing terdekatnya TikTok Affiliate Program (16 persen). Diikuti oleh Tokopedia Affiliate Program (12 persen) dan Lazada Affiliate Program (2 persen)