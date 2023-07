Lukaku Goyah, Pochettino Paksa Striker Chelsea Target Inter Milan dan Juventus Balik ke Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Striker Chelsea Romelu Lukaku yang ingin bermain dengan Inter Milan dan jadi incaran Juventus bersiap untuk berbicara dengan Mauricio Pochettino setelah kegagalan transfernya.

Romelu Lukaku telah diperintahkan untuk kembali ke Chelsea dari Turki, tempat dia berlatih sendiri, karena transfernya ke Inter Milan tersendat di tengah ketegangan di belakang layar dari rencana Juventus.

Romelu Lukaku dikabarkan akan bertemu dengan Mauricio Pochettino setelah diperintahkan untuk kembali ke markas latihan Chelsea.

Lukaku telah berlatih sendiri di Turki sementara perwakilannya mencoba mengamankan transfer kembali ke Inter Milan saat Juventus juga telah melakukan penawaran.

Striker Belgia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Inter dan sangat ingin memastikan kepindahan permanen kembali ke klub yang menjualnya ke Chelsea seharga £ 97,5 juta pada tahun 2021.

Chelsea bersedia menjual Lukaku, tetapi sejauh ini telah menolak dua tawaran dari Inter karena valuasi £40 juta mereka belum terpenuhi.

The Daily Mail sekarang melaporkan bahwa Inter bersedia menaikkan tawaran mereka menjadi £30 juta plus tambahan setelah Juventus bergabung dalam penawaran dengan tawaran £32 juta plus £2 juta di awal minggu.

Tapi masa depan Lukaku sekarang tergantung pada keseimbangan karena Inter mengancam akan menarik diri dari negosiasi karena mereka marah karena Juventus diizinkan untuk datang ke meja perundingan.

Dikutip dari the sun, Senin, (17/7/2023) kegagalan dalam pembicaraan telah membuat Chelsea mengubah pendekatan mereka dan meminta Lukaku kembali ke Cobham untuk berlatih.

Lukaku telah dipanggil kembali, tetapi dia masih belum masuk dalam rencana Mauricio Pochettino untuk musim 2023/24.

Karena itu dia tidak akan terbang ke Amerika Serikat dengan rekan satu timnya untuk tur pramusim klub.

Chelsea pertama kali melawan Wrexham di North Carolina pada hari Rabu, tetapi Lukaku akan berlatih sendiri di Cobham sementara masa depannya diputuskan.

Pemain berusia 30 tahun itu mencetak 10 gol dalam 25 pertandingan untuk Inter dengan status pinjaman musim lalu dan hanya mengincar klub.

Secara keseluruhan Lukaku mencetak 78 gol dan 23 assist dalam 132 pertandingan untuk Inter, yang ia bantu untuk memenangkan Serie A pada tahun 2021 di bawah manajemen Antonio Conte sebelum kembali ke Chelsea.