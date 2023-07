Trail Game Hayau Barait Sukses Digelar di Sirkuit SJA TBK , Ini Daftar Juaranya

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Trail game Hayau Barait 7 dihelat di sirkuit SJA TBK, Minggu (16/7/2023) kemarin sukses dilaksanakan. Pada event itu para rider melintasi jalur sepanjang 3.200 meter.

Peserta berjumlah 117 orang berasal dari dan luar Kotabaru. Selain juga diramaikan rider nasional dan internasional. Peserta sebelumnya dilepas Bupati Kotabaru H Sayed Jafar.

"Selamat berlomba bagi para rider. Dan, event Hayau Barait 8 kembali akan dilaksanakan diakhir tahun ini," katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah H Said Akhmad, diacara penutupan mengatakan kelancaran kegiatan karena peserta dan dukungan seluruh pihak.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, para sponsor," katanya.

Terlebih kepada masyarakat turut memeriahkan yang juga memberikan kontribusi sangat positif sehingga event berlangsung dengan meriah.

Senada ungkapan kepada para rider dari mancanegara, nasional dan lokal yang ikut berpartisipasi.

"Semoga acara ini memberikan kesan kepada para peserta. Bila ada kekurangan mohon dikoreksi dan diberikan masukan. Jangan bosan hadir di Kotabaru. Event ini akan rutin dilaksanakan dan lebih meriah," ungkapnya.

Sekadar diketahui, pemenang pada trail game Hayau Barait 7, kategori Run Up juara pertama Adi Ceto, juara dua Wawan Kadri dan juara tiga Farel.

Kategori Open Non Build Up juara pertama Safik, juara dua Adi Ceto dan juara tiga Wawan Kadri.

Sedangkan kategori Non Build 40 Up Plus meraih juara pertama, Sudur, juara kedua Adiyaksa dan juara tiga Kai Ajab.

Masih menurut Said Akhmad, event dilaksanakan untuk mempromosikan destinasi wisata yang terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

(Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)