Kepulangan Haji Gelombang Kedua Asal Kalsel Dimulai Besok, Jemaah Diingatkan Ini  

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kepulangan jemaah haji gelombang kedua asal Kalimantan Selatan dijadwalkan pada Rabu (19/7/2023) pukul 14.00 Waktu Arab Saudi.

Kelompok terbang (kloter) yang bertolak pertama dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah adalah jemaah dari Hulu Sungai Utara (HSU).

Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8208 akan membawa 328 orang penumpang.

Kemudian, mereka dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru pada Kamis (20/7/2023) pukul 8.20 Wita.

Sebelum keberangkatan, Koordinator Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat, Dodo Murtado mengingatkan jemaah agar tetap mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku.

Dua hari sebelum kepulangan, PPIH akan melakukan penimbangan koper jemaah. Batas maksimal berat koper bagasi hanya 32 kilogram.

Sesuai aturan penerbangan, barang-barang yang dilarang dibawa selama penerbangan, yaitu air zamzam, uang lebih dari Rp100 juta atau 25 ribu Riyal Saudi.

Kemudian barang yang mudah terbakar/meledak, senjata api dan tajam, gas, aerosol, serta cairan melebihi 100 ml.



“Pihak otoritas penerbangan akan membongkar koper jemaah bila ditemukan barang-barang yang dilarang dibawa selama penerbangan, termasuk air zamzam yang dikemas dalam botol,” kata Dodo, dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Kepulangan jemaah haji Kalsel berbarengan dengan seluruh Tanah Air. Pada fase kepulangan, kumlah jemaah gelombang kedu yang diberangkatkan dari Makkah ke Madinah berjumlah 8.094 orang tergabung dalam 21 kloter.

“Sampai dengan hari ini sebanyak 51.601 jemaah yang tergabung dalam 135 kloter telah menempati hotel di Madinah yang disiapkan PPIH,” terangnya.

Rencana keberangkatan Jemaah dan petugas dari Tanah Suci ke Tanah Air besok, 19 Juli 2023 berjumlah 7.680 orang atau 21 kloter dengan rincian sebagai berikut :

1) Debarkasi Palembang (PLM) 11 sebanyak 360 orang

2) Debarkasi Surabaya (SUB) 38 sebanyak 450 orang

3) Debarkasi Solo (SOC) 46 sebanyak 360 orang

4) Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) 39 sebanyak 374 orang

5) Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) 40 sebanyak 445 orang

6) Debarkasi Kertajati (KJT) 10 sebanyak 374 orang

7) Debarkasi Surabaya (SUB) 37 sebanyak 400 orang

8) Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) 42 sebanyak 393 orang

9) Debarkasi Batam (BTH) 19 sebanyak 374 orang

10) Debarkasi Surabaya (SUB) 39 sebanyak 450 orang

11) Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) 42 sebanyak 400 orang

12) Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) 45 sebanyak 374 orang

13) Debarkasi Solo (SOC) 47 sebanyak 360 orang

14) Debarkasi Banjarmasin (BDJ) 7 sebanyak 328 orang

15) Debarkasi Solo (SOC) 48 sebanyak 360 orang

16) Debarkasi Makassar (UPG) 20 sebanyak 393 orang

17) Debarkasi Lombok (LOP) 2 sebanyak 393 orang

18) Debarkasi Padang (PDG) 4 sebanyak 393 orang

19) Debarkasi Surabaya (SUB) 40 sebanyak 400 orang

20) Debarkasi Balikpapan (BPN) 10 sebanyak 299 orang

21) Debarkasi Medan (KNO) 16 sebanyak 360 orang

