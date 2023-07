Revolusi Klopp di Tubuh Liverpool Makan Korban, Lepas Jordan Henderson Gegara Steven Gerrard

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih Liverpool, Juergen Klopp kian serius melakukan revolusi di skuadnya.

Kini, Liverpool pun rela melepas sang kapten ke Arab Saudi.

Klub asuhan Steven Gerrard, Al Ettifaq, kabarnya berniat untuk mendatangkan kapten Liverpool, Jordan Henderson.

Al Ettifaq bahkan disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk transfer Henderson.

Aadanya kabar tersebut disampaikan oleh juru transfer asal Italia, Fabrizio Romano, yang dikutip BolaSport.com.

Melalui akun Twitter pribadinya, Fabrizio menyampaikan bahwa Liverpool dan Al Ettifaq sudah mencapai kesepakatan prinsipal.

Henderson sepakat untuk menerima kontrak berdruasi tiga tahun dari Al Ettifaq.

Gelandang asal Inggris tersebut kini tinggal menandatangani dokumen dan melakukan tes medis sebelum bergabung dengan skuad asuhan Steven Gerrard.

"EKSKLUSIF: Liverpool dan Al Ettifaq baru saja mencapai kesepakatan prinsip mengenai biaya untuk Jordan Henderson - here we go!" tulis Fabrizio Romano.

"Henderson sudah menyetujui kontrak tiga tahun pekan lalu, dokumen-dokumen yang harus diperiksa kemudian waktunya untuk menandatangani dan pindah ke Saudi."

"Steven Gerrard, sedang menunggu JH," lanjut Fabrizio Romano.

Kepergian Henderson tersebut tampaknya menegaskan proses revolusi yang dilakukan oleh Juergen Klopp.

Pasalnya, bukan hanya Henderson yang pergi pada musim panas 2023 ini, melainkan para pemain veteran lainnya.

Sebut saja James Milner, yang akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Anfield dan bergabung dengan Brighton and Hove Albion.