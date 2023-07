Foto Terakhir Arya Saloka di Lokasi Syuting Ikatan Cinta, Wajah Amanda Manopo Muncul Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hengkangnya aktor Arya Saloka dari Sinetron Ikatan Cinta RCTI tengah mencuri perhatian para fans.

Mantan lawan main Amanda Manopo di Ikatan Cinta itu akhirnya menyusul untuk keluar dari sinetron tersebut.

Suami Putri Anne itu tidak lagi memperpanjang kontraknya di Ikatan Cinta RCTI.

Diketahui, Arya Saloka memerankan karakter Aldebaran Al Fahri dalam sinetron tersebut.

Aldebaran merupakan suami dari Andini Kharisma Putri, tokoh yang diperankan Amanda Manopo.

Kini, Sinetron Ikatan Cinta kehilangan dua bintang utamanya.

Tampak memberikan tanda perpisahan, Arya Saloka pun membagikan fotonya di lokasi syuting Ikatan Cinta.

Hal tersebut diketahui berdasarkan postingan Arya melalui akun instagram pribadinya, @arya.saloka kemarin.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Jumat (21/7/2023), Arya Saloka mengunggah fotonya sedang duduk di kursi.

Terdapat foto Arya Saloka dan Amanda Manopo yang menempel di dinding belakang.

Arya Saloka duduk sembari tersenyum dan memangku kedua tangannya.

"Aldebaran alfahri, " terangnya melalui caption.

Teriring musik dari lagu berjudul 'See You Again' - Wiz Khalifa feat Charlie Puth.

Sontak postingan tersebut menuai beragam tanggapan dari warganet.