Oleh: KH Husin Naparin Lc MA Ketua MUI Provinsi Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada Hari Rabu tanggal Dua Puluh Jumadil Akhir Tahun Tujuh Belas Hijriyah, Sayyidina Umar Bin Khattab yang kala itu menjabat sebagai Khalifah mengundang para sahabat untuk mengadakan suatu rapat yang dimaksudkan untuk menentukan kapan perhitungan kalender Islam dimulai sebagai identitas pada bidang penanggalan.

Hal ini terjadi karena beliau menerima surat jawaban dari pejabat negara di Irak atas surat yang beliau kirim sebelumnya namun tidak tercantum penanggalan yang jelas sehingga jiwanya merasa terpanggil karena sadar betapa pentingnya kalender Islam bagi umat Islam.

Rapat kilat pun saat itu diadakan, hadir sejumlah sahabat untuk memperbincangkan dari mana memulai penanggalan Islam yang dimaksud. Argumen-argumen pun dikemukan oleh para sahabat, ada yang berpendapat dimulai dari hari lahirnya Nabi Muhammad SAW seperti halnya kalender Masehi yang dimulai dari hari lahirnya Nabi Isa As. Ada juga yang mengusulkan dimulai dari hari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yaitu awal turun wahyu pertama.

Ada yang berpendapat dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Setelah pembahasan demi pembahasan beserta argumentasi masing-masing, pendapat ketiga mendapat dukungan besar yaitu tahun Islam mulai dihitung sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah al Mukarramah ke Madinah al Munawarah; pendapat ini dicetuskan oleh Khalifah Umar Bin Khattab dan mendapat dukungan dari dua sahabat besar yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Argumen yang dikemukan antara lain bahwa: Pertama, hijrah merupakan peristiwa besar dalam sejarah kehidupan umat Islam, dimana pihak luar baru mengakui keberadaan Islam beserta umatnya setelah peristiwa hijrah itu; sebelumnya selama di Makkah umat Islam sepertinya dianggap tidak ada.

Kedua, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dapat diketahui dengan jelas tanggalnya yaitu dua belas Rabiul Awal dan tidak ada perbedaan pendapat akan hal ini di kalangan umat Islam; berbeda dengan hari lahir dan diangkat menjadi rasul terdapat perbedaan yang cukup tajam.

Ketiga, peristiwa hijrah merupakan titik awal, peristiwa yang membedakan antara hak dan batil; yang menyaring siapa sebenarnya muslim yang hakiki dan siapa yang hanya setengah-setengah.

Sesudah hijrah masyarakat muslim terbentuk dan dengan pertimbangan bahwa hidup ini yang terpenting adalah apa aktivitas sesudah lahir.

Bila aktivitas sesudah lahir mempunyai goresan manfaat yang baik bagi hidup dan kehidupan maka tanggal lahir akan diabadikan oleh banyak orang tetapi apabila tidak ada apa-apa dalam hidup dan kehidupan itu maka tanggal lahir akan dilupakan oleh siapa saja, sampai oleh anak cucu sendiri pun tidak mau mengingatnya.

Usailah rapat itu, resmilah kalender Islam yang disebut dengan tahun “Hijriyah” yang diresmikan penggunaannya sesudah tujuh belas tahun peristiwa itu sendiri terjadi.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara tahun hijriyah dengan tahun masehi yang biasa digunakan oleh dunia internasional, antara lain: Pertama, tahun masehi perhitungannya dimulai dari kelahiran Nabi Isa As.

Kelahiran dalam bahasa Arab disebut “Maulid” sehingga disebut dengan “Sanah Miladiyah” sedangkan tahun hijriyah dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Saw beserta umatnya.

Kedua, tahun masehi penanggalannya diperhitungkan menurut perhitungan perjalanan matahari sehingga disebut dengan “Sanah Syamsiah” sedangkan tahun hijriyah menurut perhitungan perjalanan bulan sehingga disebut “Sanah Qamariah”.

Ketiga, nama-nama bulan pada tahun masehi adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Anak-anak kita dan kita sendiri sejak kecil sudah hapal di luar kepala. Sedang bulan-bulan pada tahun hijriyah yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya’ban, Ramadan, Zulqa’dah dan Zulhijjah.

Adapun suatu keprihatinan bagi kita sebagai umat Islam masih lamban menggunakan penanggalan tahun hijriyah ini. Bila kita ditanya tanggal berapa, bulan apa dan tahun berapa dalam tahun masehi, kita dapat menjawab dengan cepat dan tepat. Tetapi apabila ditanya tanggal berapa, bulan apa dan tahun berapa dalam tahun hijriyah, kita masih mengira-ngira atau menjawab “Entahlah…….” Wallahu A’lam. (*)