Transfer Arsenal Kejutan Pochettino dan Gunners Batalkan Transfer Nyaris Diambil, Arteta Pilih Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Arsenal membuat keputusan untuk membatalkan transfer 'sangat dekat' karena Arteta diprioritaskan untuk mendapatkan alternatif 38 juta Poundsterling di bursa transfer.

Menurut laporan, Arsenal memutuskan untuk mengontrak Jurrien Timber daripada bek Real Valladolid Ivan Fresneda karena mereka ingin mengontrak seseorang yang "mapan".

The Gunners sangat terkait dengan Fresneda selama jendela transfer Januari. Ini mengikuti musim breakout pemain berusia 18 tahun itu untuk tim La Liga selama musim 2022/23.

Bek kanan membuat 26 penampilan untuk Real Valladolid musim lalu dan dia juga dipantau oleh klub Bundesliga Borussia Dortmund awal tahun ini.

Arsenal memutuskan untuk pindah dari Fresneda menjelang musim panas ini karena mereka malah pindah ke mantan target Man Utd Timber.

Pemain internasional Belanda itu awalnya diharapkan untuk menandatangani kontrak dengan Man Utd atau Liverpool musim panas ini, tetapi Arsenal menukik untuk mengontraknya di depan rival Liga Inggris mereka.

Koresponden Arsenal TEAMtalk - Charles Watts - kini telah mengungkapkan bahwa Arsenal memilih untuk pindah ke TImber karena ia "mapan di panggung dunia" seperti dilansir football365.com,

“Dia [Fresneda] sangat dekat dengan penandatanganan pada bulan Januari dan mereka memilih untuk tidak melakukannya,” kata Watts kepada TEAMtalk . “Dia dan perwakilannya memutuskan mungkin yang terbaik adalah melihat musim di Spanyol. Itu diletakkan di satu sisi.”

“Pada satu tahap saya pikir itu mungkin akan terjadi. Dan musim panas ini, mereka baru saja pindah ke target lain.

“Saya pikir mereka mungkin telah melihat fakta bahwa mereka berada di Liga Champions, mereka harus benar-benar bersaing musim depan. Dia adalah bek sayap remaja muda yang berbakat; yang mereka butuhkan adalah seseorang yang sedikit lebih tua, seperti Timber, yang memantapkan dirinya di panggung dunia.

“Mereka perlu memiliki skuat yang mampu bersaing di Liga Premier dan Liga Champions.”

Watts berpikir Timber tampil mengesankan melawan tim MLS All Stars dalam pertandingan persahabatan minggu ini karena dia menunjukkan "mengapa Arsenal ingin mendapatkannya".

Timber come on sangat mengesankan dalam penampilan pertamanya melawan All Stars pada Rabu malam, tambah Watts.

“Dia memberikan demonstrasi nyata dalam waktu sekitar setengah jam tentang mengapa Arsenal berusaha mendapatkannya – dalam hal apa yang akan dia bawa, tidak hanya ke sisi kanan, tetapi juga area tengah lapangan. .