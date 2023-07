Ini Sosok Manajer Rizky Billar yang Tak Kalah Tajir dari Sang Artis, Punya Usaha Rental Helikopter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan selebritis Rizky Billar dan Lesti Kejora kini mulai kembali eksis di layar televisi (TV) Indonesia meski sempat tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Terkhusus Billar bakal resmi kembali nongol di TV usai secara resmi digandeng oleh MNCTV dalam program khusus yang dibintangi bersama Lesti.

Kembalinya Billar ke layar TV tentu tidak luput dari kerja sang manajer, Fransisca Merry alias Ci Merry.

Ci Merry memang sudah tak asing bagi para fans Billar dan Lesti Kejora.

Namun sebelum mnejadi manajer Billar, Ci Merry rupanya pernah menangani sejumlah selebriti lainnya seperti Shandy Aulia, keluarga Jeremy Thomas, Kimmy Jayanti hingga Ayu Gani.

Punya karier sebagai manajer yang mumpuni, tak heran jika pendapatan Ci Merry juga tak kecil.

Buktinya, kini Ia memiliki sejumlah usaha seperti rental mobil, helikopter, restoran hingga agensi model.

Hal ini terungkap saat Ci Merry diwawancarai awak media seperti dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (22/7/2023).

"Ada usaha lain, punya rental mobil, helikopter, restaurant. Rencana mau buka lagi modeling agency sy yang namanya merry models yang sempet vakum karena covid," ujar Ci Merry.

Meski sukses sebagai seorang manajer artis, Ia tak menampik ada sejumlah tantangan yang dihadapi saat berkarier di bidang tersebut.

"Di bilang worth it atau ga tergantung dari sisi mana kita melihatnya, kalo menurut saya namanya kerja pasti ada plus and minusnya," kata ujar wanita kelahiran Tahun 1984 ini.

"Suka dukanya itu, yang paling enggak enakin, kalau pegang artis yang enggak on time pada saat pekerjaan sih, sisanya so far aman-aman semuanya," tambahnya.

Ketika memegang Rizky Billar, Ci Merry bahkan sempat merasa geram dengan komentar warganet yang kerap membully sang artis.

"Awalnya susah banget, marah kesel sama mereka tapi lama kelamaan enggak ditanggapi serius. Karena kayak buang waktu aja. Karena dikasih pengertian sama Billar dan Lesti akhirnya sekarang udah ngerti dan enggak di tanggapi sama sekali," ujar Ci Merry.

