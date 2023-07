Urgensi Sistem Perlindungan Anak

Oleh : Joko Riyanto

Koordinator Riset Pusat Kajian dan

Penelitian Kebangsaan Solo



SETIAP tanggal 23 Juli, bangsa ini merayakan Hari Anak Nasional (HAN). Peringatan HAN masih diliputi oleh beragam kekerasan terhadap generasi penerus bangsa.

Dari hari ke hari, kita semakin sering menyaksikan kekerasan terhadap anak, tidak hanya dari sisi jumlahnya, tapi juga dalam berbagai jenis, baik kekerasan seksual, pembunuhan, perdagangan manusia, narkoba, maupun kekerasan fisik lainnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus.

Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus.

Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus.

Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus, kekerasan psikis 3.053 kasus, eksploitasi 112 kasus, trafficking 74 kasus, penelantaran 973 kasus, dan lainnya 1.211 kasus.

Ironisnya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak tersebut terjadi di lingkungan terdekat anak yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan, pesantren, tempat ibadah, dan lingkungan sosial anak.

Sedangkan untuk pelakunya adalah orang-orang yang harusnya melindungi anak seperti orangtua, teman, paman, guru, ustadz, penjaga kebersihan, dan orangtua tiri.

Kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bagaimana sikap tidak menghargai orang dewasa terhadap anak. Anak senantiasa menjadi obyek pelampiasan emosi, kekesalan, bahkan terkadang perilaku menyimpang orang yang lebih tua darinya.

Sebenarnya, sudah banyak produk hukum terkait dengan perlindungan anak, seperti UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tak cuma itu, di berbagai daerah sudah dicanangkan Kota Ramah Anak, yakni kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Anak mendapat tempat mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan, menerima pelayanan dasar, serta terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah. Tapi, semua itu belum mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak. Ini artinya, rapuhnya perlidungan terhadap anak.

Menurut pakar dan pemerhati anak Seto Mulyadi (2015), faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak mulai faktor sosial ekonomi yakni kemiskinan, kesenjangan sosial dan lain-lain, faktor psikologis seperti rendahnya kematangan emosional orangtua, hingga faktor pendidikan yakni terbatasnya wawasan orangtua, faktor budaya seperti paradigma lama tentang hakikat anak sebagai subordinat orangtua, faktor politik dalam hal ini kekerasan oleh negara terhadap anak jalanan, dan lain sebagainya.

Semuanya teraktualisasikan secara masif dalam bentuk tindakan-tindakan traumatik terhadap anak, baik secara fisik maupun mental. Hal demikian jelas akan menimbulkan dampak negatif begitu besar bagi proses tumbuh kembang anak, dalam meniti perjalanan hidup mereka menuju hari esok.

Kondisi pandemi Covid-19 selama dua tahun, menjadi cobaan terhadap anak-anak. Anak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan. Pada Juni 2020 lalu, Dalam The State of Children in Indonesia Trends, Opportunities and Challenges for Realizing Children’s Rights yang diterbitkan oleh UNICEF, dilaporkan bahwa anak-anak di Indonesia mengalami beberapa bentuk kekerasan di lingkungan sosial yang semestinya aman dan nyaman..