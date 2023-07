Dorong Ekonomi dan Keuangan Digital, Bank Indonesia Segera Gelar Festival Antasari dan Pamor Borneo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendorong ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Festival Antasari 2023 bertema Banua Go Digital, selama Agustus-Oktober 2023.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo, menjelaskan, Festival Antasari itu terdiri beberapa rangkaian acara.

"Ada seminar luring ihwal transaksi nontunai, webinar perlindungan konsumen, dan lain-lain," jelasnya, Selasa (25/07).

Wahyu juga menyebutkan, ada dua kegiatan lain yang akan diselenggarakan BI Kalsel dalam waktu dekat.

Dua kegiatan itu adalah Program Akselerasi UMKM berorientasi Ekspor (Pamor Borneo) pada Agustus 2023, dan seminar internasional ekonomi hijau pada September 2023.

"Melanjutkan capaian apik tahun sebelumnya, Pamor Borneo 2023 terdiri dari berbagai rangkaian," jelasnya.

Mulai dari pameran produk UMKM unggulan se-Kalimantan, business matching penjualan dan pembiayaan dengan aggregator dan lembaga keuangan, business counselling, workshop, dan talk show pengembangan UMKM, travel mart yang turut menghubungkan pelaku pariwisata.

“Ada pula one-on-one meeting dengan pelaku usaha dan investor, diseminasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kalimantan, dan dimeriahkan pagelaran seni dan budaya khas Kalimantan,” jelas Wahyu.

Kemudian mendorong pengembangan ekonomi hijau, juga akan digelar seminar internasional ekonomi hijau bertajuk Advancing Green Initiatives for the Sustainable Kalimantan Through Action and Collaboration.

Menurut Wahyu, diperlukan reformasi struktural menuju The New Kalimantan yaitu Kalimantan Baru yang bukan hanya mengandalkan sektor ekstraktif melainkan juga mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)