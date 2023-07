Stabilitas Perbankan dan Inklusivitas

Ekonom Senior Bank Indonesia: Tri Setyoningsih

BANJARMASINPOST.CO.ID - “ Growth must be inclusive, and no one must be left behind” (Shinzo Abe).

Begitu kira-kira lesson learned dari Perdana Menteri (PM) Abe yang disampaikan pada waktu diinterview oleh CNN tanggal 25 September 2015.

Banyak hal yang dilakukan oleh Jepang untuk mendukung inklusivitas terutama untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) mereka.

Lembaga Keuangan Jepang memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada UKM setelah rencana pengembangan teknologinya mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerahnya.

Insentif tersebut diberikan kepada UKM yang bergerak di sektor elektronik dan bioteknologi.

Kebijakan insentif pemberian kredit kepada UMKM bukanlah hal baru di Asia. India, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam juga menerapkan hal serupa.

Rata-rata negara berkembang ini menerapkan insentif dalam bentuk kuota pemberian kredit, kecuali Malaysia dan Vietnam yang menggunakan diskon suku bunga.

India dan Filipina mewajibkan penyaluran kredit UMKM masing-masing sebesar 40 persen dan 8 persen dari total penyaluran kredit.

Thailand sebesar 6 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) bank.

Malaysia dan Vietnam memberikan diskon suku bunga untuk kredit UMKM masing-masing maksimum 200 basis point (bp) di atas suku bunga deposito dan 200 bp di atas suku bunga kredit.

Rasionalitas Kebijakan

Lalu kenapa UMKM perlu mendapatkan insentif pembiayaan dan bagaimana dengan Indonesia ?

Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa UMKM menguasai 96 persen bisnis Asia dan menyerap dua per tiga tenaga kerja.