Sutradara Sebut Agustus Film WLCFBB Siap Tayang, Premiere akan Diputar di Banjarmasin dan Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Film layar lebar When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) akan tayang di bioskop pada Agustus 2023.

"Waktu tepatnya masih didiskusikan dengan Pak Bupati Tanah Laut. Tapi, waktunya pada bulan Agustus," ucap Joko Nugroho, Kamis (27/7/2023).

Menurut sutradara WLCFBB dari Rumah Produksi Happening Film, Jakarta, pemutaran premiere film di Jakarta dan Kota Banjarmasin.

Baca juga: Update OTT KPK, Ini Daftar Nama Tersangka Termasuk Kepala Basarnas, Simak Juga Krolonogi Penangkapan

Baca juga: Komisi Pemberantasan Korupsi Tangkap Marsdya Henri Jelang Pensiun, Kepala Basarnas Tersangka Suap

Baca juga: Kasus Jalur Kereta Api, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Diperiksa KPK 10 Jam sebagai Saksi

Mengenai skema peredaran awal, tuturnya, diprioritaskan diputar di sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut (Tala).

"Kita akan membuat semacam pasar rakyat untuk acara pemutaran di Tala supaya bisa berdampak pada UMKM dan masyarakat umum," jelas Joko.

Pemutaran film di kecamatan tersebut, sebutnya, gratis karena area Kabupaten Tala di luar segmentasi bioskop.

Baca juga: Demi Layani Masyarakat Kabupaten Kotabaru, Pelindo Tetap Lakukan Pemeliharaan Pelabuhan Panjang

Baca juga: Waspadai Rabies, Disnak Keswan Kabupaten Tanah Laut Juga Menyasar Hewan Peliharaan

"Setelah itu barulah kemudian ke bioskop. Film WLCFBB ini berdurasi sekitar 110 menit," tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan produksi film yang dibiayai Pemkab Tala untuk tujuan promosi daerah itu paripurna atau tuntas secara keseluruhan pada awal Agustus nanti.

Film bergenre drama yang dibintangi Marcel Chandrawinata, Bella Devita (Puteri Pariwisata Indonesia 2023) dan Amara Angelica (Ukraina) itu diproduksi oleh Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT), bekerja sama dengan Happening Film.

Baca juga: Komposisi Anggota Bawaslu Kalsel Berubah, Aries Mardiono Pegang Jabatan Ketua

Baca juga: Pengumuman Tes Kesehatan dan Wawancara Bawaslu se-Kalsel Tertunda, Timsel Sebut Masih Review

Trailer film yang juga diperkuat aktris kenamaan, yakni Jamal Mirdad dan Abun Hadi itu saat ini telah beredar di sejumlah platform social media. Viewer-nya pun lumayan banyak.

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)