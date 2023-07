Honda Gelar Exhibition SUV Festival di Banjarmasin, Berikan Banyak Promo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar Exhibition Honda SUV Festival di Banjarmasin, serta hadirkan beragam promo sampai Rp 70 juta.

Honda SUV Festival berlangsung di halaman outdoor, lantai 2 Duta Mall Banjarmasin, dimulai sejak Kamis, 27 Juli, sampai Minggu, 30 Juli 2023.

Beragam model yang dihadirkan, yakni All New BR-V, All New HR-V, New Honda CR-V dan juga Honda WR-V.

General Manager Honda Kalimantan Selatan, Chandra Lauw, mengatakan, banyak promo yang dihadirkan selama exhibition berlangsung, yaitu DP rendah mulai 0 persen, Fleet Sales Package hingga 10 juta, Free Insurance All Risk hingga 2 tahun.

Exhibition Honda SUV Festival diselenggarakan PT Honda Prospect Motor (HPM) di Banjarmasin. (BANJARMASINPOST.CO.ID/MIA MAULIDYA)

"Dan saat exhibition berlangsung, pengunjung membeli Honda SUV akan mendapatkan Lucky Dip yang hadiahnya berupa ponsel Iphone, Samsung Zlip, Ipad, Apple wacth," sebutnya.

Tak hanya itu, pembelian SUV selama ekshibisi berlangsung akan mendapatkan potongan angsuran sebanyak Rp 2 juta, free BBM mulai 5 juta.

Selain itu, pihaknya juga mempersilakan pengunjung untuk test drive, merasakan sensi berkendara dari unit mobil yang dihadirkan.

"Honda SUV Festival merupakan sebuah acara yang bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat, lini SUV yang dimiliki oleh Honda kepada masyarakat Banjarmasin," ucap dia.

Panggung seru Exhibition Honda SUV Festival yang diadakan PT Honda Prospect Motor (HPM) di Banjarmasin. (BANJARMASINPOST.CO.ID/MIA MAULIDYA)

Lebih lanjut, Chandra mengatakan Honda WR-V merupakan keluaran terbaru dari series SUV, yang diluncurkannya pada akhir 2022.

"Honda WR-V tidak inden, sudah tersedia di dealer dan harganya di kisaran Rp 285 juta," tutur dia.

Honda WR-V tersedia dalam 6 pilihan warna Ignite Red Metallic Two Tone (RS type only), Taffeta White (E Type only), Ignite Red Metallic (RS type only), Crystal Black Pearl, Stellar Diamond Pearl (RS type only), Meteoroid Gray Metallic.

Menambah keseruan dari Honda SUV Festival, pihaknya juga menyediakan wahana games.

Keseruan Exhibition Honda SUV Festival yang diadakan PT Honda Prospect Motor (HPM) di Banjarmasin. (BANJARMASINPOST.CO.ID/MIA MAULIDYA)

"Semoga acara ini dapat menjadi sarana rekreasi, edukasi juga interaksi bagi seluruh keluarga di kota Banjarmasin, selamat menikmati Honda SUV Festival dan pengalaman berkendara bersama produk SUV dari Honda," pungkasnya. (AOL/*)