Jadwal Siaran Bola Indosiar, Trans7 dan NET Hari Ini Juve vs Milan, Persib, Barcelona vs Madrid Lusa

Twitter El Clasico

Selain kompetisi Liga 1 Indonesia, Jadwal Bola hari ini Jumat (28/7/2023) hingga Sabtu dan Minggu bisa di tonton siaran langsung Indosiar gratis di TV lokal dan digital seperti Trans7 dan NET TV serta Live Streaming TV Online ada Juventus vs AC Milan, Persik vs Persib Kawasaki Frontale vs Bayern Munich serta Barcelona vs Real Madrid.