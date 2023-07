Meski Hasil Survei Menurun, Relawan Anies Tetap Percaya Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN, - Sejumlah relawan Anies di Kawasan Timur Indonesia melakukan rembuk dalam tajuk Rapat Koordinasi Simpul-simpul Relawan Anies se Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/7).

Tidak kurang dari 300 relawan dari berbagai simpul relawan saling berbagi success story dan berbagai suka dan sukanya menjadi relawan Anies.

Mayoritas pimpinan simpul relawan Anies dibuat bingung dengan berbagai hasil survei karena sangat berbeda dengan fakta lapangan yang mereka temukan. Hasil survei banyak menyebut, elektabilitas Anies menurun.

"Kami ini mendatangi masyarakat, langsung bertanya soal pilpres, tanpa saya jelaskan soal Anies, mereka sudah Anies. Bahkan amat sangat jarang kami bertemu masyarakat yang memilih calon lain selain Anies," kata H Idrus dari Relawan Soelawesi Pejuang.

Apapun hasil survei yang setiap bulan dipublikasikan itu tak akan mempengaruhi gerakan relawan.

"Kami fokus menguatkan jaringan, alhamdulilah semua RW di Sulsel sudah lengkap relawan Anies dari SBA, jaringan ini akan terus kami kuatkan dan sementara kami siapkan datanya," kata Budi Susanto, Sekjen Sahabat Bung Anies (SBA).

Ketua Tim 8 Anies Baswedan, Sudirman Said hadir dan memberikan arahan secara virtual pada Rapat Koordinasi Simpul-simpul Relawan Anies se Kawasan Timur Indonesia ini.

Sudirman Said menyapa satu persatu pimpinan relawan Anies yang hadir dalam rapat koordinasi simpul-simpul relawan Anies se Kawasan Timur Indonesia.

Sudirman Said menyatakan, rasa salut pada relawan Anies yang militan dan bisa bergerak cepat ketika dibutuhkan.

Menurut Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umun Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Relawan percaya diri dan fokus pada upaya-upaya maksimal memastikan ABW menang satu putaran.

Sejumlah lembaga survei terus merilis hasil terkait elektabilitas Bakal Calon Presiden (Bacapres) maupun Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang diproyeksi akan bertarung dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Adapun rincian elektabilitas terbaru Kamis (27/7), menunjukan Prabowo menduduki posisi paling atas dalam Lembaga Survei Nasional (LSN). Dari hasil tersebut menunjukan bahwa Prabowo Subianto memiliki perolehan 28,5 persen disusul dengan Bacapres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo dengan perolehan hasil 17,6 persen dan Anies Baswedan di 13,4 persen. (*)