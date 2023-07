Aktivitas Arya Saloka dan Amanda Manopo Usai Cabut dari Ikatan Cinta, Putri Anne Beda Sendiri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai mengikuti langkah Amanda Manopo keluar dari Sinetron Ikatan Cinta, aktor Arya Saloka belum terlibat lagi dalam judul sinetron baru.

Suami Putri Anne itu nampaknya tengah asyik dengan kesibukan bisnisnya berjualan pakaian.

Melansir unggahan story instagram @arya.saloka, Minggu (30/7/2023), pemeran Aldebaran itu mengunggah suasana ramai stand merek pakaiannya, verkoop.store yang saat ini tengah dibuka di Toronto Kanada.

Senada dengan Arya Saloka, dilansir pada waktu yang sama, Amanda Manopo melalui akun @amandamanopo juga mengunggah konten terkait bisnis endorse yang dilakoninya.

Sedangkan Putri Anne juga dilansir dari Instagram pribadinya, @anneofficial1990 nampak tengah asyik bersama koleganya mendengarkan musik rock di dalam mobil.

Ketiga sosok ini memang selalu ramai disorot usai sering diterpa kabar miring termasuk tudingan isu kedekatan antara Arya dan Amanda imbas akting di Ikatan Cinta.

Kolase instagram story Arya Saloka, Putri Anne dan Amanda Manopo.

Sejauh ini Arya Saloka maupun Putri Anne masih bungkam soal status pernikahan antara keduanya.

Belum lama ini, Arya Saloka terekam sempat membagikan potret dirinya dan gambar potret Amanda Manopo di instagram.

"Aldebaran Alfahri," tulis Arya melengkapi unggahannya.

Tampak dalam potret itu, Arya yang mengenakan baju hijau duduk di sebuah kursi.

Di belakangnya, terpampang foto dirinya dan Amanda Manopo yang dibingkai dengan pigura besar.

Ayah satu anak itu hanya tersenyum melihat kamera.

Ia juga menyematkan lagu See You Again milik Wiz Khalifa feat. Charlie Puth.

Postingan itu tampaknya merupakan akhir perjalanan Arya di sinetron yang membesarkan namanya, Ikatan Cinta.