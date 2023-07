Perbandingan Wajah Luna Maya Usai Disulap Jadi Suzanna, Biaya MUA Asal Rusia Capai Miliaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak mudah upaya aktris Luna Maya untuk bisa memerankan sosok Suzanna dalam film terbarunya.

Membintangi film Suzanna : Malam Jumat Kliwon, tak cuma keahlian akting yang dibutuhkan Luna Maya tapi juga sederet hal pendukung lainnya.

Satu diantaranya yakni tata rias alias make up yang digadang memakan biaya miliaran rupiah.

Vendor Make Up Artist (MUA) asal Rusia pun dilibatkan demi membuat penampilan Luna benar-benar mirip dengan mendiang Suzanna.

Produser Sunil Soraya membenarkan, biaya make up Luna Maya untuk menjadi Suzanna bahkan mencapai miliaran rupiah.

Seluruh riasan Luna Maya pun dikerjakan langsung oleh MUA profesional asal Rusia itu.

Selain itu, proses make up juga dilakukan di tempat dingin agar make up tetap awet dan tidak mudah luntur.

"Kali ini menariknya adalah kita bikin Luna Maya lebih muda dan sangat mahal (biayanya), kayaknya miliaran per proyek untuk make up aja. Mereka harus khusus pakai mobil ber-AC karena kalau tidak, itu bisa lumer make up nya," kata Sunil dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (30/7/2023).

Tak mau setengah-setengah, Sunil bahkan mengirim Luna Maya ke Rusia untuk mencetak silikon wajah sebelum dipoles make up.

"Kita harus kirim Luna Maya ke Rusia, ke pabrik mereka untuk cetak dulu bentuk mukanya," papar Sunil.

Proses make up pun memakan waktu yang cukup lama.

Luna Maya mesti menghabiskan waktu paling tidak selama empat jam untuk dirias.

Hal ini lantaran detail make up yang dibutuhkan harus benar-benar sesuai dengan bentuk wajah Suzanna.

Selain itu, make up Luna Maya tersebut hanya bisa bertahan selama 10 jam.