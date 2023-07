Semua Talent Lokal Diajak Nonton Premiere di Bioskop, Sukamta Sebut Film WLCFBB Diikutkan Festival

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) bakal segera tayang di layar lebar. Bioskop di Kota Banjarmasin bakal menjadi tempat pemutaran perdana (premiere) film bergenre drama tersebut.

Informasi dihimpun, Senin (31/7/2023), produksi film yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), Tala tersebut direncanakan diluncurkan pada 21 Agustus nanti.

"Launching-nya pada pemutaran perdana (premiere)nya nanti di bioskop di Kota Banjarmasin," ucap H Sukamta, Bupati Tala.

Ia optimistis film garapan Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT) bekerjasama dengan Rumah Produksi Happening Film, Jakarta, tersebut bakal menjadi favorit dan bertahan selama tiga hari dan bahkan mungkin hingga lima hari.

Sukamta mengatakan semua talent lokal film tersebut akan diajak untuk menonton film yang diproduksi untuk menggaungkan Kabupaten Tala ke pentas nasional hingga internasional itu.

Sekadar diketahui, beberapa talent lokal Tala terlibat sebagai pemain inti pada film yang disutradarai Joko Nugroho tersebut. Di antaranya Leny Murdalisa (jebolan KDI), Masniah (alumni SMAN 1 Bajuin), dan Syahna Sheylla Azzahra (murid kelas 6 SDN 4 Angsau).

Film yang dibintangi Marcel Chandrawinata, Amara Angelica, dan Bella Devita tersebut juga telah dikupas (bedah) oleh Kompas TV di Bentara Budaya, Jakarta, Jumat kemarin.

Bupati hadir bersama ketiga pemain utama itu, sutradara, dan ketua Yayasan KFT/Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Gunawan Paggaru.

Ada kabar melegakan. Pihak BPI menyatakan akan mengikutkan khan film tersebut pada ajang film SILK pada 8-12 Agustus 2023 nanti.

"Insya Allah tanggal 10 Agustus Film WLCFBB diikutkan Festival Film Pariwisata di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel)," sebut Sukamta.

Pada film berdurasi sekitar 110 menit menit itu, aktris ternama era 1980-an juga terlibat sebagai pemeran yaitu Jamal Mirdad. Juga ada, Akun Hadi.

Beberapa pekan lalu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melalui virtual meet dengan pejabat Pemkab Tala menggali lebih jauh mengenai mekanisme penganggaran dan pembuatan Film WLCFBB. Mereka juga ingin membuat film serupa. (Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)